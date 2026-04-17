Matura z matematyki generuje "silny lęk" u humanistów? Posłanka apeluje o podjęcie merytorycznego dialogu

Posłanka wskazuje, że ujednolicone wymagania z matematyki nie uwzględniają realnych możliwości części maturzystów.

Obecne przepisy dotyczące wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce są uznawane za niewystarczające.

Stres związany z egzaminem sprawia, że zdolni uczniowie rezygnują z matury, co zamyka im drogę na studia.

Dlaczego obowiązkowa matematyka na maturze budzi kontrowersje?

W interpelacji skierowanej do ministry edukacji posłanka Dorota Marek zwraca uwagę na sygnały od rodziców i uczniów dotyczące problemów z obowiązkową maturą z matematyki. Zdaniem posłanki, jednolity poziom trudności egzaminu staje się poważną przeszkodą dla osób, które wykazują deficyty w obszarze myślenia logiczno-matematycznego, ale mają wysoki potencjał w dziedzinach humanistycznych czy artystycznych.

Jak czytamy w dokumencie, przymus zdawania matematyki generuje silny lęk egzaminacyjny. W konsekwencji może to nie tylko uniemożliwić rzetelną prezentację wiedzy z innych przedmiotów, ale także prowadzić do rezygnacji z przystąpienia do całego egzaminu dojrzałości.

Niewystarczające wsparcie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami

Autorka interpelacji podkreśla, że obecne ramy prawne dotyczące dostosowania warunków egzaminu maturalnego są niewystarczające. Dotyczy to zwłaszcza uczniów, którzy borykają się z trudnościami w opanowaniu materiału, ale ze względów diagnostycznych nie kwalifikują się do stwierdzenia głębokich zaburzeń, takich jak dyskalkulia.

Według informacji przekazanych posłance, problemem są między innymi usztywnione kryteria dotyczące wydłużania czasu pracy na egzaminie oraz ograniczone możliwości interpretacji poleceń dla uczniów o spowolnionym tempie procesów poznawczych.

Jakie zmiany w egzaminie maturalnym są brane pod uwagę?

W związku z przedstawionymi problemami, posłanka Dorota Marek skierowała do resortu edukacji trzy konkretne pytania. Chce dowiedzieć się, czy ministerstwo planuje przeprowadzić analizy nad zmianą modelu egzaminu, która umożliwiłaby wybór przedmiotu obowiązkowego, dostosowanego do uzdolnień ucznia.

Kolejne pytania dotyczą rewizji procedur orzecznictwa psychologiczno-pedagogicznego, aby objąć wsparciem szerszą grupę uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Posłanka dopytuje również o plany rozszerzenia uprawnień do wydłużonego czasu na egzaminie dla osób z opiniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

W interpelacji posłanka wyraża nadzieję na podjęcie merytorycznego dialogu, który doprowadzi do wypracowania rozwiązań godzących wysokie standardy edukacyjne z dbałością o dobrostan i rozwój każdego ucznia.