Wysoki deficyt, a w Ministerstwie Finansów nagrody. Poseł pyta o wydatki na premie dla urzędników

Poseł domaga się ujawnienia łącznych kwot nagród wypłaconych w Ministerstwie Finansów w latach 2024-2026.

Pytania dotyczą nie tylko ogólnych sum, ale też podziału środków między kadrę kierowniczą a pozostałych pracowników.

W interpelacji zapytano również o plany resortu finansów na 2026 rok i czy wydatki na premie będą ograniczane.

Poseł wskazuje na trudną sytuację finansów publicznych i żąda jawności

Poseł Jarosław Krajewski w swojej interpelacji zwraca uwagę na niepokojący stan finansów publicznych. Jak wskazuje, Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, a deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2025 roku oszacowano na 7,2% PKB. W dokumencie podkreślono również, że już po dwóch pierwszych miesiącach 2026 roku odnotowano deficyt budżetu państwa na poziomie 48,5 mld zł.

Zdaniem posła, w takiej sytuacji jawność wydatkowania środków publicznych, zwłaszcza w obszarze nagród i premii w administracji rządowej, powinna być pełna i niebudząca żadnych wątpliwości. Dlatego domaga się od resortu finansów szczegółowych informacji na temat dodatkowych świadczeń dla kadry kierowniczej i pracowników.

Szczegółowe pytania o kwoty, beneficjentów i wysokość nagród

W interpelacji skierowanej do ministra finansów znalazły się pytania o łączne kwoty nagród pieniężnych wypłaconych w latach 2024, 2025 i 2026. Poseł chce poznać te dane z podziałem na dyrektorów i ich zastępców oraz na pozostałych pracowników ministerstwa. Domaga się również informacji o liczbie osób, które otrzymały nagrody, średniej wysokości świadczenia oraz o najwyższej jednorazowej kwocie, jaka została przyznana.

Pytania nie ograniczają się jedynie do nagród pieniężnych. Poseł Krajewski pyta także o wszelkie inne dodatkowe świadczenia przyznane pracownikom w latach 2024-2026. Chce poznać ich rodzaj, podstawę prawną, liczbę beneficjentów oraz łączną wartość. Kluczowe jest dla niego również wskazanie, które z tych świadczeń miały charakter obligatoryjny, a które były uznaniowe.

Jakie są plany resortu finansów na 2026 rok w zakresie premii?

Ostatnia część interpelacji dotyczy planów Ministerstwa Finansów na bieżący, 2026 rok. Poseł pyta wprost, jaka łączna kwota została zaplanowana w budżecie resortu na wypłatę nagród i innych dodatkowych świadczeń dla pracowników.

Autor interpelacji chce również wiedzieć, czy ministerstwo planuje ograniczenie, utrzymanie czy może zwiększenie tych wydatków w porównaniu do lat 2024-2025. Odpowiedź na to pytanie ma pokazać, jakie jest podejście resortu do polityki premiowej w kontekście trudnej sytuacji finansów państwa.

