La promesa, odcinek 353: W pałacu pojawia się Virtudes. Tajemnica Simony wreszcie wychodzi na jaw

W poprzednim odcinku „La promesa – pałac tajemnic” (352) Cruz i Lorenzo liczyli, że niebezpieczna operacja Curra zakończy się porażką. Stan Feliciana się pogarszał, dlatego Teresa postanowiła sprowadzić lekarza z miasteczka, by ratować ukochanego. Vera została rozpoznana przez donę Susanę, księżną Cerezuelos, jako dawna służąca hrabiego Ballestera i z trudem uniknęła niewygodnych pytań, co wywołało zamieszanie w pałacu. Catalina podziękowała Pelayowi za sprowadzenie Marii do rezydencji.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 353
Operacja usunięcia kuli przebiega pomyślnie, jednak Curro długo się nie wybudza. Abel zaczyna obawiać się skutków zbyt dużej dawki eteru. Lekarz z miasteczka stwierdza, że operacja Feliciana była przeprowadzona nieumiejętnie i nie ma już dla niego ratunku. W pałacu pojawia się Virtudes, córka Simony. Cruz i Lorenzo zaczynają obawiać się, że prawda wyjdzie na jaw.
Kim jest Virtudes i co jej postać wniesie do nowych odcinków?
W nowych odcinkach serialu La Promesa pojawia się ważna postać – Virtudes, córka Simony, która po latach wraca do pałacu i całkowicie zmienia spojrzenie widzów na historię kucharki. Do tej pory Simona skrywała swoją przeszłość i niewiele mówiła o dzieciach – Antonim i Virtudes. Ich nagłe zniknięcie było jedną z największych tajemnic bohaterki. Powrót Virtudes przynosi długo odkładaną konfrontację z matką. Młoda kobieta przez lata była przekonana, że rodzice porzucili ją i jej brata u ciotki Luisy. Podczas emocjonalnej rozmowy wychodzi jednak na jaw prawda – Simona nie odeszła z własnej woli. Jej małżeństwo było pełne przemocy i aby chronić siebie oraz dzieci, musiała się od nich oddalić. Dzięki pojawieniu się Virtudes widzowie poznają dramatyczną przeszłość Simony i zaczynają postrzegać ją nie tylko jako kucharkę z pałacu, ale jako kobietę, która przez lata nosiła w sobie ogromny ból i poczucie straty.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 353. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)