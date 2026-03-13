La promesa, odcinek 353: W pałacu pojawia się Virtudes. Tajemnica Simony wreszcie wychodzi na jaw

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-13 14:26

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 20 marca w 353. odcinku.

W poprzednim odcinku „La promesa – pałac tajemnic” (352) Cruz i Lorenzo liczyli, że niebezpieczna operacja Curra zakończy się porażką. Stan Feliciana się pogarszał, dlatego Teresa postanowiła sprowadzić lekarza z miasteczka, by ratować ukochanego. Vera została rozpoznana przez donę Susanę, księżną Cerezuelos, jako dawna służąca hrabiego Ballestera i z trudem uniknęła niewygodnych pytań, co wywołało zamieszanie w pałacu. Catalina podziękowała Pelayowi za sprowadzenie Marii do rezydencji.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 353

Operacja usunięcia kuli przebiega pomyślnie, jednak Curro długo się nie wybudza. Abel zaczyna obawiać się skutków zbyt dużej dawki eteru. Lekarz z miasteczka stwierdza, że operacja Feliciana była przeprowadzona nieumiejętnie i nie ma już dla niego ratunku. W pałacu pojawia się Virtudes, córka Simony. Cruz i Lorenzo zaczynają obawiać się, że prawda wyjdzie na jaw.

Kim jest Virtudes i co jej postać wniesie do nowych odcinków?

W nowych odcinkach serialu La Promesa pojawia się ważna postać – Virtudes, córka Simony, która po latach wraca do pałacu i całkowicie zmienia spojrzenie widzów na historię kucharki. Do tej pory Simona skrywała swoją przeszłość i niewiele mówiła o dzieciach – Antonim i Virtudes. Ich nagłe zniknięcie było jedną z największych tajemnic bohaterki. Powrót Virtudes przynosi długo odkładaną konfrontację z matką. Młoda kobieta przez lata była przekonana, że rodzice porzucili ją i jej brata u ciotki Luisy. Podczas emocjonalnej rozmowy wychodzi jednak na jaw prawda – Simona nie odeszła z własnej woli. Jej małżeństwo było pełne przemocy i aby chronić siebie oraz dzieci, musiała się od nich oddalić. Dzięki pojawieniu się Virtudes widzowie poznają dramatyczną przeszłość Simony i zaczynają postrzegać ją nie tylko jako kucharkę z pałacu, ale jako kobietę, która przez lata nosiła w sobie ogromny ból i poczucie straty.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 353. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
