La promesa, 23-27 marca: Tragiczna śmierć w pałacu! Feliciano umiera w ramionach matki

W poprzednich odcinkach "La promesa - pałac tajemnic" (349-353) Curro został ciężko ranny podczas polowania, a Cruz i Lorenzo byli rozczarowani, że przeżył postrzał. Doktor Sandoval chciał przewieźć go do szpitala, lecz Lorenzo się sprzeciwił, dlatego Abel podjął się leczenia w pałacu i szukał dawcy krwi. Została nim Jana. W La Promesie przygotowano ryzykowną operację usunięcia kuli, a Manuel i Jana polecieli do Puebli de Tera po eter potrzebny do znieczulenia. W tym czasie Feliciano, operowany na miejscu po wypadku na polowaniu, początkowo dochodził do siebie, jednak jego stan nagle się pogorszył. Teresa sprowadziła lekarza z miasteczka, który uznał, że wcześniejszy zabieg wykonano nieumiejętnie i nie ma już dla niego ratunku. W pałacu pojawiła się także księżna Cerezuelos, która rozpoznała Verę jako dawną służącą hrabiego Ballestera, wywołując zamieszanie. Do rezydencji wróciła Maria Fernandez, a Martina wyznała Catalinie, że kocha Curra. Ostatecznie operacja Curra zakończyła się sukcesem, jednak młody mężczyzna długo się nie wybudzał, co wzbudziło obawy Abla o skutki zbyt dużej dawki eteru. Tymczasem w pałacu pojawiła się Virtudes, córka Simony, a Cruz i Lorenzo zaczęli obawiać się, że ich tajemnice wkrótce wyjdą na jaw.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 354

Jana jest wstrząśnięta słysząc, że Feliciano umiera z powodu niewydolności nerek. Feliciano prosi Teresę, by po jego śmierci ułożyła sobie życie u boku innego mężczyzny. Curro odzyskuje przytomność. Catalina oświadcza się Pelayo. Feliciano umiera w ramionach matki.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 355

Po śmierci Feliciana służba La Promesy pogrąża się w żałobie. Alonso zabrania mówić Curro o śmierci lokaja, by nie narażać go na wstrząs. Salvador, dzięki rozmowie z Maríą, zaczyna z radością wspominać przyjaciela. Domownicy cieszą się z poprawy stanu zdrowia Curra, planując uroczystą kolację. Jana jest zaniepokojona gorączką Curra.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 356

Wszyscy opłakują zmarłego Feliciana i żegnają się z nim. Zrozpaczona Petra ani na chwilę nie odstępuje ciała. Kiedy markiza próbuje ją do tego nakłonić, przypadkiem poznaje skrzętnie skrywaną tajemnicę swojej pokojówki. Mimo zaskoczenia, zdobywa się na szlachetny gest. Alonso dziękuje Ablowi i Janie za uratowanie życia Curro. Między dziewczyną a Manuelem dochodzi do kolejnej emocjonalnej sprzeczki.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 357

Alonso i Manuel próbują dojść, jak doszło do fatalnego wypadku na polowaniu. Salvador i Maria, poruszeni śmiercią Feliciana, podejmują ważne postanowienie. Simonę odwiedza córka Virtudes i zwierza się matce z bolesnych przeżyć. Manuel oświadcza rodzicom, że chce wziąć udział w zawodach lotniczych. Próbuje też uświadomić Janie, że Abel nie jest z nią do końca szczery.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 358

Służba czeka na powrót Petry i Teresy z pogrzebu Feliciana. Lope organizuje stypę i gotuje specjalne danie na cześć zmarłego kolegi. Niespodziewanie do jadalni dla personelu wkracza markiza ze stanowczym żądaniem. Catalina zapowiada, że jej ślub z don Pelayo ma być skromny. Rodzina protestuje. Curro, postrzelony na polowaniu, z trudem wraca do zdrowia. Wbrew zaleceniom lekarzy Cruz mówi o śmierci Feliciana. Panna Catalina i córka kucharki Simony wspominają wspólne lata dzieciństwa w La Promesie. Zamiast czekać na oświadczyny Salvadora, Maria chce napisać do niego miłosny list. Prosi Janę o pomoc.

Jak doszło do śmierci Feliciano?

Śmierć Feliciano w serialu La Promesa była wynikiem dramatycznego splotu wydarzeń, które rozpoczęły się podczas polowania zorganizowanego na terenie posiadłości. W rzeczywistości strzał, który doprowadził do tragedii, był elementem zaplanowanego zamachu na Curro. Intryga została przygotowana przez markizę Cruz Ezquerdo oraz Lorenzo de la Mata, którzy chcieli pozbyć się młodego arystokraty. W trakcie polowania sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli i oprócz Curro ranny został również Feliciano. Choć początkowo wydawało się, że ma szansę przeżyć, jego stan szybko się pogorszył. Kluczowym momentem okazała się operacja przeprowadzona w prowizorycznych warunkach i bez odpowiedniej opieki medycznej. Zabieg nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, a organizm Feliciano nie wytrzymał powikłań. Bohater zmarł wkrótce po operacji.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 354-358 zostanie wyemitowana w dniach od 23 do 27 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 354 - poniedziałek, 23 marca

- poniedziałek, 23 marca Odcinek 355 - wtorek, 24 marca

- wtorek, 24 marca Odcinek 356 - środa, 25 marca

- środa, 25 marca Odcinek 357 - czwartek, 26 marca

- czwartek, 26 marca Odcinek 358 - piątek, 27 marca

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)