Lech Poznań gromi Bruk-Bet Termalicę 4:1. Co zadecydowało o tak wysokim zwycięstwie Kolejorza?

Dominacja Lecha Poznań w pierwszej połowie

Lech Poznań odniósł przekonujące zwycięstwo nad Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, pokonując gości 4:1. Mecz, który odbył się na stadionie w Poznaniu, od początku zwiastował intensywne emocje, a gospodarze szybko narzucili swoje warunki gry. Już do przerwy Kolejorz prowadził trzema bramkami, co znacząco wpłynęło na dalszy przebieg rywalizacji.

Pierwszą bramkę dla Lecha Poznań zdobył Leo Bengtsson w 33. minucie, skutecznie egzekwując rzut wolny. Zaledwie trzy minuty później, ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie na 2:0. Chwilę później, w 38. minucie, Ali Gholizadeh dołożył trzecie trafienie, ustalając wynik pierwszej połowy.

Kto strzelił gola dla Bruk-Bet Termaliki?

W drugiej połowie Bruk-Bet Termalica Nieciecza zdołała zmniejszyć rozmiar porażki. W 65. minucie Gabriel Isik strzelił honorową bramkę dla gości, dając nadzieję na bardziej wyrównany finisz meczu. Spotkanie było prowadzone przez sędziego Patryka Gryckiewicza z Torunia.

Niestety dla gości, sytuacja skomplikowała się w 79. minucie, kiedy Krzysztof Kubica otrzymał drugą żółtą kartkę, co skutkowało wykluczeniem z gry. Lech Poznań wykorzystał przewagę liczebną, a w 87. minucie Taofeek Ismaheel ustalił wynik meczu na 4:1, pieczętując zwycięstwo Kolejorza. Na trybunach zasiadło 36 239 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.