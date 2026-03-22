Lech Poznań z dominującym zwycięstwem w Ekstraklasie. Czy wynik meczu oddaje przebieg spotkania?

Piorunujący początek Lecha Poznań

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza zakończyło się wynikiem 4:1, z czego trzy bramki padły w pierwszej odsłonie. Serię trafień rozpoczął Leo Bengtsson w 33. minucie, skutecznie wykorzystując rzut wolny. Jego doskonała dyspozycja zaowocowała kolejnym golem już trzy minuty później. To szybkie uderzenie Lecha wyraźnie zdezorientowało rywala.

Dominacja gospodarzy w pierwszej połowie była bezdyskusyjna, co potwierdził Ali Gholizadeh, zdobywając bramkę w 38. minucie. Gol ten ustalił wynik do przerwy na 3:0 dla Kolejorza. Poznaniacy pokazali wyjątkową skuteczność, budując solidną przewagę nad gośćmi. Kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami prawdziwego festiwalu ofensywnego.

Kto ustalił końcowy wynik meczu?

Po zmianie stron obraz gry nieco się zmienił, a Bruk-Bet Termalica Nieciecza zdołała odpowiedzieć trafieniem. Gabriel Isik zdobył honorową bramkę dla gości w 65. minucie, zmniejszając dystans. Żółte kartki dla piłkarzy Bruk-Betu, w tym dla Krzysztofa Kubicy, świadczyły o zaostrzającej się walce.

Krzysztof Kubica otrzymał drugą żółtą kartkę w 79. minucie, co skutkowało usunięciem go z boiska. Osłabienie drużyny z Niecieczy ułatwiło Lechowi kontrolę nad końcówką meczu. Ostateczne przypieczętowanie zwycięstwa przyszło w 87. minucie, kiedy Taofeek Ismaheel podwyższył wynik na 4:1. Sędzia Patryk Gryckiewicz z Torunia prowadził to widowisko dla 36 239 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.