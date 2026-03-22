Lech Poznań z dominującym zwycięstwem w Ekstraklasie. Czy wynik meczu oddaje przebieg spotkania?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-22 17:20

Lech Poznań w imponującym stylu pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 4:1 w kolejce Ekstraklasy. Spotkanie na własnym stadionie dostarczyło kibicom wielu emocji, a poznaniacy już w pierwszej połowie zademonstrowali swoją siłę ofensywną. Początek drugiej odsłony przyniósł zmniejszenie przewagi, ale ostatecznie gospodarze zdołali przypieczętować swój triumf. Zastanawiasz się, kto był bohaterem tego wieczoru i jakie kluczowe momenty wpłynęły na końcowy wynik w Ekstraklasie?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna leży na jasnozielonej, świeżo skoszonej trawie boiska. Obok niej znajduje się noga w niebieskiej skarpetce i jasnych, beżowych korkach, które właśnie odbijają grudki ziemi. Druga noga, częściowo widoczna, również ubrana jest w niebieską skarpetkę i podobnego koloru but. Słońce rzuca długi cień na trawnik, a tło jest rozmyte, co koncentruje uwagę na akcji.

Piorunujący początek Lecha Poznań

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza zakończyło się wynikiem 4:1, z czego trzy bramki padły w pierwszej odsłonie. Serię trafień rozpoczął Leo Bengtsson w 33. minucie, skutecznie wykorzystując rzut wolny. Jego doskonała dyspozycja zaowocowała kolejnym golem już trzy minuty później. To szybkie uderzenie Lecha wyraźnie zdezorientowało rywala.

Dominacja gospodarzy w pierwszej połowie była bezdyskusyjna, co potwierdził Ali Gholizadeh, zdobywając bramkę w 38. minucie. Gol ten ustalił wynik do przerwy na 3:0 dla Kolejorza. Poznaniacy pokazali wyjątkową skuteczność, budując solidną przewagę nad gośćmi. Kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami prawdziwego festiwalu ofensywnego.

Kto ustalił końcowy wynik meczu?

Po zmianie stron obraz gry nieco się zmienił, a Bruk-Bet Termalica Nieciecza zdołała odpowiedzieć trafieniem. Gabriel Isik zdobył honorową bramkę dla gości w 65. minucie, zmniejszając dystans. Żółte kartki dla piłkarzy Bruk-Betu, w tym dla Krzysztofa Kubicy, świadczyły o zaostrzającej się walce.

Krzysztof Kubica otrzymał drugą żółtą kartkę w 79. minucie, co skutkowało usunięciem go z boiska. Osłabienie drużyny z Niecieczy ułatwiło Lechowi kontrolę nad końcówką meczu. Ostateczne przypieczętowanie zwycięstwa przyszło w 87. minucie, kiedy Taofeek Ismaheel podwyższył wynik na 4:1. Sędzia Patryk Gryckiewicz z Torunia prowadził to widowisko dla 36 239 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.