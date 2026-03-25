Koszmar w "M jak miłość". Brutalny ojczym zmusi Franka do kradzieży

Dramatyczny powrót Zawadzkiego w 1921. odcinku "M jak miłość"

W nadchodzącym, 1921. epizodzie "M jak miłość", bezwzględny ojczym Franka przypuści atak. Mężczyźnie uda się najpierw zlokalizować dom Lisieckich w Grabinie, a następnie dotrzeć do placówki w Lipnicy, gdzie Dorota i Bartek zapisali chłopca. Opiekunowie nastolatka będą żyli w nieświadomości, że ich podopiecznemu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony oprawcy, który już w przeszłości znęcał się nad dzieckiem. Zawadzki nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel.

Atak ojczyma na Franka na szkolnym boisku w odcinku 1921 "M jak miłość"

Dramatyczne sceny rozegrają się na terenie szkoły. Zawadzki dopadnie bezbronnego Franka w momencie, gdy ten nie będzie w stanie wezwać pomocy. Agresor użyje siły wobec pasierba, a pretekstem do pobicia okaże się... odmowa oddania śniadaniówki. Pojemnik z jedzeniem i pełną czułości karteczką "Miłego dnia:)" przygotowała dla chłopca Dorota, która z ogromnym zaangażowaniem weszła w rolę troskliwej matki.

Franek ukryje pobicie przed Dorotą w 1921. odcinku "M jak miłość"

Gdy Dorota zjawi się w szkole po Franka, jej uwagę natychmiast przykuje rozcięta warga chłopca. Nastolatek wymyśli jednak wiarygodną wymówkę, twierdząc, że przypadkowo dostał piłką podczas lekcji WF-u, siedząc zbyt blisko grających. Kobieta da wiarę tym tłumaczeniom, nie podejrzewając najgorszego. Dodatkowo Franek skutecznie zniechęci ją do interwencji u dyrekcji, prosząc, by nie robiła zamieszania w jego pierwszym dniu nauki w nowym miejscu.

Franek okradnie Dorotę z kosztowności w 1921. odcinku serialu "M jak miłość"

Tragiczny splot wydarzeń znajdzie swój finał wieczorem. Gdy Dorota i Bartek udadzą się na przyjęcie urodzinowe Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), zastraszony Franek opróżni szkatułkę swojej opiekunki. Chłopiec zabierze drogocenne pierścionki, kolczyki oraz naszyjniki i pod osłoną nocy przekaże łup ojczymowi, z którym umówi się nad rzeką. Kradzież szybko wyjdzie na jaw – Dorota zorientuje się, że zniknęła jej biżuteria, gdy tylko wróci do domu.

