"Akacjowa 38", odc. 930 - streszczenie. Co wydarzy się 10 sierpnia 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 930 - streszczenie szczegółowe

Mieszkańcy Akacjowej 38 uświadamiają sobie, że Ursula pogrąża się w szaleństwie. Kobieta grozi Samuelowi, że powie prawdę o nim. Trini wie, że Antonito symuluje uraz kolana, by nie pracować i spokojnie zajmować się wynalazkiem. Flor błaga Felipe, by podjął się obrony El Peni. Pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok. Jednak ich życzliwe, lecz niezdarne wsparcie doprowadza go do szału. Ursulę odwiedza ojciec.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

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"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: