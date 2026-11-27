Prowokacja Joanny w szpitalu. Co kochanka powie Marysi w 1962 odcinku „M jak miłość”?

Hospitalizacja Agnes (Amanda Mincewicz), która trafi do placówki w Gródku po brutalnym pobiciu w lesie, zmusi Marysię (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) do przebywania w swoim towarzystwie. Stan córki Rogowskiego pogorszy się, a gdy dziewczyna straci czucie w nogach i konieczna okaże się operacja, lekarze zdecydują o przetransportowaniu pacjentki do Warszawy. W obliczu tej tragedii Marysia postanowi nie dokładać rodzinie dodatkowych problemów związanych z kryzysem w jej małżeństwie, choć uważnie będzie obserwować poczynania męża.

W szpitalu pojawi się także Joanna (Dominika Sakowicz), która nie zamierza odsunąć się od Artura. Kochanka będzie stale kręcić się w jego pobliżu, dbając o podtrzymanie kontaktu i zaznaczając swoją obecność w jego życiu. Na widok Rogowskiej podejdzie do niej, udając współczucie.

„(...) Boże, nawet nie wiesz jak Artur strasznie to przeżywa, nie spał całą noc...” – powie Joanna.

„Biedaczek...” – rzuci z przekąsem Marysia, błyskawicznie ucinając wymianę zdań. Wyznanie rywalki da jej jednak sporo do myślenia, ponieważ doskonała orientacja Joanny w tym, jak Artur spędził noc, może utwierdzić żonę w przekonaniu, że mężczyzna po raz kolejny nocował u kochanki.

Artur pojedzie z córką do Warszawy. Jak zachowa się Joanna?

Dalsze wydarzenia z 1962 odcinka „M jak miłość” pokażą Marysi, że Joanna w ogóle nie planuje wycofać się z relacji z Rogowskim. Kobieta nie odstąpi go nawet w momencie, gdy cała jego uwaga powinna skupić się na chorej Agnes. Gdy zapadnie decyzja o wyjeździe do stolicy, kochanka od razu zaoferuje, że wybierze się tam razem z Arturem, jednak on stanowczo ją powstrzyma.

„(...) Nie, nie, słuchaj, zostań tutaj. Tam będzie wystarczająco dużo zamieszania” – odpowie jej Rogowski.

Mimo odmowy Joanna poprosi, aby informował ją na bieżąco, gdy tylko pojawią się nowe wieści. Artur przystanie na tę prośbę, co dla obserwującej sytuację Marysi może stać się kolejnym dowodem na to, że nawet dramat rodzinny nie skłonił kochanki do odejścia, a ich relacja wciąż trwa.

Artur bez obrączki w 1962 odcinku „M jak miłość”. Marysia wyciągnie własne wnioski

Kolejnym ciosem dla Rogowskiej okaże się szczegół, który dostrzeże, gdy mąż zaczepi ją na szpitalnym korytarzu. Kobieta zauważy, że Artur nie ma już na palcu obrączki. Marysia nie będzie jednak świadoma, że zdjął on symbol małżeństwa dopiero po odebraniu telefonu z informacją o złożeniu przez nią pozwu rozwodowego.

Nie znając prawdziwych motywów męża, bohaterka połączy wszystkie fakty w jedną całość. Zdrada z Joanną, nieustanny kontakt z kręcącą się wokół niego kochanką oraz brak obrączki mogą sprawić, że Marysia uzna to za ostateczny dowód na pogodzenie się Artura z rozstaniem i wybranie przez niego nowej partnerki.

Emisja 1962 odcinka „M jak miłość”. Kiedy oglądać serial w TVP2?

Widzowie zobaczą 1962 odcinek serialu „M jak miłość” we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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