W poprzednim odcinku serialu Aynur została oczyszczona z zarzutów, co miało w końcu przynieść jej spokój. Sinan planował dla niej romantyczną niespodziankę, by wyznać jej miłość, jednak Giray pokrzyżował te plany, grożąc mężczyźnie i jego rodzinie. Bojąc się o bezpieczeństwo Aynur, Sinan z ciężkim sercem zrezygnował z randki. W tym samym czasie Nanę dręczyły mroczne sny i lęk przed zemstą Atakana, dlatego za radą Adalet zaczęła odprawiać rytuały ochronne. Cansel z satysfakcją podsycała te obawy, licząc na to, że Nana zupełnie się załamie. Czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1084 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Nana zacznie wprowadzać Poyraza w gruzińskie tradycje, ale jej myśli wciąż będą krążyć wokół lęku o jego bezpieczeństwo. Kobieta dojdzie do wniosku, że przynosi bliskim samo nieszczęście i postanowi zakończyć związek z ukochanym. Tymczasem Adalet znajdzie w pokoju Aynur ukryty podsłuch, co wywoła ogromne poruszenie. Na miejscu pojawi się policja i aresztuje Kadira, podejrzanego o zainstalowanie urządzenia. Z kolei Pelin zacznie otwarcie grozić Cansel i zażąda od niej, by za wszelką cenę doprowadziła do opóźnienia zaręczyn Nany i Poyraza.

„Dziedzictwo” odcinek 1084 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1084. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się o godzinie 16:00 na antenie TVP1 w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy o losach Nany, Poyraza i małego Yusufa, których życie naznaczyły rodzinne tajemnice. Produkcja łączy w sobie melodramat z wątkami sensacyjnymi, pokazując świat pełen intryg oraz trudnych wyborów między dumą a lojalnością. Bohaterowie starają się odnaleźć spokój, jednak demony przeszłości i wszechobecne kłamstwa ciągle dają o sobie znać. Istotną częścią fabuły są także relacje między domownikami, które wprowadzają do opowieści nieco lżejszy klimat. To historia o wielkiej lojalności i walce o szczęście najbliższych mimo bolesnych doświadczeń. W obsadzie serialu występują między innymi:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar