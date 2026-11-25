W poprzednim odcinku Raul postanowił zmienić swoje życie i zaczął wspierać Servanda w naprawie krzeseł oraz sprzątaniu na poddaszu, czym sprawił wielką radość swojej matce. Susana zaczęła bić się z myślami, bojąc się, że szkicowanie nagiego mężczyzny to grzech, ale Rosina zupełnie ignorowała te obawy. W tym samym czasie Samuel zablokował ojcu Telmo możliwość rozmowy z Lucią, przez co ksiądz nie mógł wyjaśnić dziewczynie, że wcale jej nie skrzywdził. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Akacjowa 38” odcinek 1012 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Susana i Rosina powrócą do szkicowania aktu, ale ich spotkanie przerwie nagły zgon modela Alexisa, który dostanie śmiertelnego ataku astmy. Ojciec Telmo zaplanuje spotkanie z woźnicą Gutierrezem, aby wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się podczas wspólnej wyprawy z Lucią do pustelni. Po otrzymaniu kolejnej bury od Servanda Raul niespodziewanie zniknie, jednak później wyjdzie na jaw, że chłopak cały dzień i noc ciężko pracował na targu. Będzie tam harował tylko po to, by zarobić na piękny szal dla swojej matki. Mieszkańcy Akacji będą też żywo dyskutować o wprowadzeniu nowego prawa dotyczącego zniesławienia.

„Akacjowa 38” odcinek 1012 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1012. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku dwudziestego wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców pochodzących z różnych klas społecznych. Każdy lokator budynku skrywa własne sekrety, pragnienia oraz mroczne tajemnice z przeszłości. Produkcja zyskała w Polsce status wielkiego hitu dzięki wciągającej fabule pełnej dramatów, romansów i niespodziewanych zwrotów akcji. Widzowie cenią ten tytuł za bogatą atmosferę oraz doskonałe kreacje aktorskie znanych i lubianych gwiazd. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)