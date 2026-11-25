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W poprzednim odcinku Raul postanowił zmienić swoje życie i zaczął wspierać Servanda w naprawie krzeseł oraz sprzątaniu na poddaszu, czym sprawił wielką radość swojej matce. Susana zaczęła bić się z myślami, bojąc się, że szkicowanie nagiego mężczyzny to grzech, ale Rosina zupełnie ignorowała te obawy. W tym samym czasie Samuel zablokował ojcu Telmo możliwość rozmowy z Lucią, przez co ksiądz nie mógł wyjaśnić dziewczynie, że wcale jej nie skrzywdził. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1012 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Susana i Rosina powrócą do szkicowania aktu, ale ich spotkanie przerwie nagły zgon modela Alexisa, który dostanie śmiertelnego ataku astmy. Ojciec Telmo zaplanuje spotkanie z woźnicą Gutierrezem, aby wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się podczas wspólnej wyprawy z Lucią do pustelni. Po otrzymaniu kolejnej bury od Servanda Raul niespodziewanie zniknie, jednak później wyjdzie na jaw, że chłopak cały dzień i noc ciężko pracował na targu. Będzie tam harował tylko po to, by zarobić na piękny szal dla swojej matki. Mieszkańcy Akacji będą też żywo dyskutować o wprowadzeniu nowego prawa dotyczącego zniesławienia.
„Akacjowa 38” odcinek 1012 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1012. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany o godzinie 18:40 na antenie TVP1 w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku dwudziestego wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców pochodzących z różnych klas społecznych. Każdy lokator budynku skrywa własne sekrety, pragnienia oraz mroczne tajemnice z przeszłości. Produkcja zyskała w Polsce status wielkiego hitu dzięki wciągającej fabule pełnej dramatów, romansów i niespodziewanych zwrotów akcji. Widzowie cenią ten tytuł za bogatą atmosferę oraz doskonałe kreacje aktorskie znanych i lubianych gwiazd. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)