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W poprzednim odcinku po interwencji Toli Julka z nową fryzurą szykowała się do szkoły, mimo że nie miała ochoty na weekendowy wyjazd do Oli i Filipka. Paweł postawił jednak na swoim, a w tym samym czasie u Oli trwała dyskusja o radości z posiadania dzieci, od której wyraźnie dystansowała się Zięba. Irmina niecierpliwie czekała na spóźniającego się opiekuna, z kolei Agata pakowała swoje rzeczy przed podróżą do Paryża. Gustaw bezskutecznie próbował ją zatrzymać, bojąc się, że kobieta już nigdy do niego nie wróci. Czego teraz się spodziewać?
„Klan” odcinek 4772 - streszczenie
Gustaw pojawi się w klinice w bardzo złym nastroju, a Górzyński podejmie próbę podniesienia go na duchu. Po pracy Kowalski uda się do Anny, aby zwierzyć się jej ze swoich narastających wątpliwości dotyczących trwałości związku z Agatą. W tym samym czasie Grażyna i Leopold będą dalej spierać się o Marka, który bardzo chce pracować u Maćka. Mimo protestów Grażyny, Leopold otrzyma wsparcie od Lucyny i uzna, że nie ma innego wyjścia i trzeba przyjąć chłopaka na okres próbny. Wieczorem, po powrocie z Pragi, Agnieszka i Janusz spotkają się z bliskimi na kolacji, podczas której zdradzą, jaką ofertę dziadek Jaromira przygotował dla Zosi.
„Klan” odcinek 4772 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4772. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku o godzinie 18:05 na antenie TVP1.
„Klan” - opis serialu i obsada
„Klan” to polski serial obyczajowy opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Produkcja od lat pokazuje codzienne życie bohaterów, ich problemy zawodowe oraz zawiłe relacje rodzinne. Widzowie towarzyszą postaciom w ich codzienności, obserwując rodzinne narady, małżeńskie kłopoty czy nowe uczucia. Twórcy stawiają na wartości takie jak bliskość i odpowiedzialność za drugiego człowieka. To spokojna kronika życia, skupiona na naturalnych przemianach zachodzących w polskiej rodzinie. W obsadzie serialu występują m.in.:
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)
- Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)
- Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)
- Weronika Wierzbowska (jako Roksi)
- Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)
- Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)
- Magdalena Górska (jako Sandra)
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)
- Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)
- Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)