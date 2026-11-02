W poprzednim odcinku po interwencji Toli Julka z nową fryzurą szykowała się do szkoły, mimo że nie miała ochoty na weekendowy wyjazd do Oli i Filipka. Paweł postawił jednak na swoim, a w tym samym czasie u Oli trwała dyskusja o radości z posiadania dzieci, od której wyraźnie dystansowała się Zięba. Irmina niecierpliwie czekała na spóźniającego się opiekuna, z kolei Agata pakowała swoje rzeczy przed podróżą do Paryża. Gustaw bezskutecznie próbował ją zatrzymać, bojąc się, że kobieta już nigdy do niego nie wróci. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4772 - streszczenie

Gustaw pojawi się w klinice w bardzo złym nastroju, a Górzyński podejmie próbę podniesienia go na duchu. Po pracy Kowalski uda się do Anny, aby zwierzyć się jej ze swoich narastających wątpliwości dotyczących trwałości związku z Agatą. W tym samym czasie Grażyna i Leopold będą dalej spierać się o Marka, który bardzo chce pracować u Maćka. Mimo protestów Grażyny, Leopold otrzyma wsparcie od Lucyny i uzna, że nie ma innego wyjścia i trzeba przyjąć chłopaka na okres próbny. Wieczorem, po powrocie z Pragi, Agnieszka i Janusz spotkają się z bliskimi na kolacji, podczas której zdradzą, jaką ofertę dziadek Jaromira przygotował dla Zosi.

„Klan” odcinek 4772 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4772. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Produkcja od lat pokazuje codzienne życie bohaterów, ich problemy zawodowe oraz zawiłe relacje rodzinne. Widzowie towarzyszą postaciom w ich codzienności, obserwując rodzinne narady, małżeńskie kłopoty czy nowe uczucia. Twórcy stawiają na wartości takie jak bliskość i odpowiedzialność za drugiego człowieka. To spokojna kronika życia, skupiona na naturalnych przemianach zachodzących w polskiej rodzinie. W obsadzie serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)