W poprzednim odcinku Isil znalazła u Sinana nóż, którym zamordowano Ezgi, i zażądała, aby syn oddał go śledczym. Mężczyzna jednak wahał się przed tym krokiem, bo szczerze wierzył w niewinność Aynur i nie chciał sprowadzać na nią kłopotów. W tym samym czasie Pelin postanowiła zachować dla siebie informacje o planowanym porwaniu Nany, uznając to za idealną szansę na pozbycie się rywalki i odzyskanie miłości Poyraza. A czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1067 - streszczenie

Sinan zabierze Aynur na wspólne podziwianie Stambułu, ale sielankową atmosferę przerwie jego nagłe wyznanie. Prawnik przyzna się, że w zgodzie z własnym sumieniem oddał zakrwawiony nóż prokuratorowi Baranowi. Gdy Aynur dowie się o nakazie aresztowania, poczuje się całkowicie zdradzona przez ukochanego. Kobieta będzie miała do niego ogromny żal o to, że tak długo ukrywał przed nią fakt odnalezienia narzędzia zbrodni. Jednocześnie Pelin podstępem wyciągnie Nanę poza bezpieczny teren, gdzie dziewczyna wpadnie w ręce ludzi Atakana. Mężczyzna zamierza wykorzystać porwaną jako kartę przetargową, aby odzyskać swoją siostrę.

„Dziedzictwo” odcinek 1067 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1067. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r. o godzinie 16:00 na antenie stacji TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecka produkcja opowiadająca o losach Nany, Poyraza i małego Yusufa, których codzienność wypełniają rodzinne tajemnice oraz czyhające zewsząd zagrożenia. Serial łączy wątki obyczajowe z sensacją, pokazując trudne wybory między lojalnością a poszukiwaniem szczęścia. Bohaterowie muszą radzić sobie z intrygami i brakiem zaufania, starając się zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym. Istotną częścią fabuły są także codzienne relacje domowe oraz lżejsze wątki poboczne. W obsadzie produkcji znaleźli się następujący aktorzy:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar