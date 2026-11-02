„Dziedzictwo”: streszczenie odcinka 1067

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 8:43

W 1067. odcinku serialu „Dziedzictwo” Sinan przekaże prokuraturze zakrwawiony nóż, co doprowadzi do nakazu aresztowania Aynur. Kobieta poczuje się okrutnie zdradzona, gdyż ukochany nie wspomniał jej o znalezieniu narzędzia zbrodni. W tym samym czasie Pelin podstępem wyciągnie Nanę poza jej dzielnicę, przez co dziewczyna wpadnie w ręce ludzi Atakana.

W poprzednim odcinku Isil znalazła u Sinana nóż, którym zamordowano Ezgi, i zażądała, aby syn oddał go śledczym. Mężczyzna jednak wahał się przed tym krokiem, bo szczerze wierzył w niewinność Aynur i nie chciał sprowadzać na nią kłopotów. W tym samym czasie Pelin postanowiła zachować dla siebie informacje o planowanym porwaniu Nany, uznając to za idealną szansę na pozbycie się rywalki i odzyskanie miłości Poyraza. A czego teraz się spodziewać?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

„Dziedzictwo” odcinek 1067 - streszczenie

Sinan zabierze Aynur na wspólne podziwianie Stambułu, ale sielankową atmosferę przerwie jego nagłe wyznanie. Prawnik przyzna się, że w zgodzie z własnym sumieniem oddał zakrwawiony nóż prokuratorowi Baranowi. Gdy Aynur dowie się o nakazie aresztowania, poczuje się całkowicie zdradzona przez ukochanego. Kobieta będzie miała do niego ogromny żal o to, że tak długo ukrywał przed nią fakt odnalezienia narzędzia zbrodni. Jednocześnie Pelin podstępem wyciągnie Nanę poza bezpieczny teren, gdzie dziewczyna wpadnie w ręce ludzi Atakana. Mężczyzna zamierza wykorzystać porwaną jako kartę przetargową, aby odzyskać swoją siostrę.

„Dziedzictwo” odcinek 1067 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1067. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r. o godzinie 16:00 na antenie stacji TVP1.

Polecany artykuł:

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecka produkcja opowiadająca o losach Nany, Poyraza i małego Yusufa, których codzienność wypełniają rodzinne tajemnice oraz czyhające zewsząd zagrożenia. Serial łączy wątki obyczajowe z sensacją, pokazując trudne wybory między lojalnością a poszukiwaniem szczęścia. Bohaterowie muszą radzić sobie z intrygami i brakiem zaufania, starając się zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym. Istotną częścią fabuły są także codzienne relacje domowe oraz lżejsze wątki poboczne. W obsadzie produkcji znaleźli się następujący aktorzy:

  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Özge Agyar
Zasmucony Sinan w garniturze rozmawia przez telefon. O dramatycznych zwrotach akcji w serialu przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

ROLKI

Dziedzictwo
Dziedzictwo streszczenia
Dziedzictwo serial