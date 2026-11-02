W poprzednim odcinku Lolita i Flora skarżyły się na Carmen, której aktorskie umiejętności całkowicie przyćmiły ich własne starania na scenie. Casilda była zaskoczona faktem, że Higinio Baeza wcale nie ma żony. Z kolei lichwiarz Jimeno Batan nie chciał ostrzec Lucii przed Samuelem, bojąc się, że zaszkodzi to jego własnym interesom. Maria wywierała silną presję na Casildę, by ta odebrała od Rosiny należne im pieniądze, co umożliwiłoby im wspólną przeprowadzkę do Cabrahigo. A co wydarzy się tym razem?

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„Akacjowa 38” odcinek 995 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Antonito wyzna ojcu, że jego wykrywacz kłamstw to tak naprawdę niedziałające urządzenie, a on sam kłamie ludziom tylko po to, by sprawić im odrobinę radości. Samuel przekaże Felipe i Celii nowinę o unieważnieniu małżeństwa z Blancą, co otworzy mu drogę do oficjalnych starań o rękę Lucii. Leonor zacznie bić się z myślami, czy nie zrezygnować z wystawienia sztuki, bo próby idą fatalnie. Jednocześnie Servando poczuje się znacznie gorzej i podyktuje don Ramonowi pożegnalny list do żony, Paciencii.

„Akacjowa 38” odcinek 995 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 995. serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku. Premiera odbędzie się o godzinie 18:40 na antenie stacji TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to popularna hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na mieszkańcach kamienicy, gdzie losy arystokracji i służby nieustannie się ze sobą przeplatają. Każdy lokator skrywa własne sekrety i pragnienia, co prowadzi do licznych dramatów oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Produkcja zachwyca klimatem, kostiumami oraz świetną grą aktorską. Widzowie śledzą świat pełen romansów i życiowych tragedii, które stały się już znakiem rozpoznawczym tego serialu. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)