„Szpital św. Anny”: streszczenie odcinka 180

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 7:54

W 180 odcinku serialu „Szpital św. Anny” Sabina ponownie odwiedzi w areszcie Jacka Streckera, który zacznie nią manipulować i dopytywać o wnuka. Na oddział ratunkowy trafi ranny młody ojciec uciekający przed dłużnikami, a lekarze stoczą walkę o uratowanie go przed kalectwem. Gośka przeżyje trudne chwile, gdy po dyżurze niespodziewanie spotka dawnych kolegów z wojska i skonfrontuje się z bolesną przeszłością.

W poprzednim odcinku podczas randki w parku młoda kobieta nagle straciła przytomność, a Tomek musiał stoczyć dramatyczną walkę o jej życie w karetce. Ratownik znalazł przy niej tabletki, które wzbudziły podejrzenie policji o udział lekarzy w nielegalnym procederze. Stażyści pod okiem Kai kończyli praktykę na SOR-ze, zajmując się pacjentką z dusznościami wywołanymi stresem. Z kolei Sabina udała się do aresztu, by wypytać Jacka o historię chorób w jego rodzinie. Gosia opiekowała się kilkulatką chorą na mukowiscydozę, a zmęczony Tomek szukał wytchnienia na warsztatach kulinarnych. Czego teraz się spodziewać?

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„Szpital św. Anny” odcinek 180 - streszczenie

Na szpitalny oddział ratunkowy trafi nieprzytomny mężczyzna w przebraniu małpy, który uciekał przed agresywnymi napastnikami. Rogowski i Radecki podejmą walkę o sprawność pacjenta z podejrzeniem złamania kręgosłupa. Przy okazji na jaw wyjdzie, że mężczyzna jest zadłużony u niebezpiecznych ludzi, a jego matka nie wie o istnieniu wnuczki. Zespół Gośki zostanie wezwany do agresywnego pacjenta przy wale przeciwpowodziowym, który po wypiciu alkoholu technicznego doznał urazu głowy. W życiu prywatnym bohaterów dojdzie do kłótni, gdy Daniel obrazi Asię przed występem córki. Gośka przeżyje trudne chwile, gdy na widok dawnego kolegi z wojska powrócą bolesne wspomnienia. Sabina ponownie odwiedzi Streckera w areszcie, ale ten zacznie ją zwodzić i wypytywać o wnuka.

„Szpital św. Anny” odcinek 180 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 180 odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie TVN.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codziennej pracy personelu medycznego w jednej z krakowskich placówek. Fabuła skupia się na grupie lekarek i ratowniczek próbujących łączyć wyczerpujące dyżury z problemami w życiu prywatnym. Twórcy kładą duży nacisk na relacje między bohaterkami oraz ich wzajemne wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Widzowie śledzą zarówno skomplikowane przypadki medyczne, jak i osobiste dylematy kobiet szukających szczęścia mimo ciągłej presji. Obsada serialu to między innymi:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
  • Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
  • Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
  • Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
  • Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
  • Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
  • Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)
Katarzyna Glinka jako Gośka patrzy w telefon na ulicy. O serialu Szpital św. Anny przeczytasz na Eska.
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Serial Szpital św. Anny