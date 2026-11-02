W poprzednim odcinku podczas randki w parku młoda kobieta nagle straciła przytomność, a Tomek musiał stoczyć dramatyczną walkę o jej życie w karetce. Ratownik znalazł przy niej tabletki, które wzbudziły podejrzenie policji o udział lekarzy w nielegalnym procederze. Stażyści pod okiem Kai kończyli praktykę na SOR-ze, zajmując się pacjentką z dusznościami wywołanymi stresem. Z kolei Sabina udała się do aresztu, by wypytać Jacka o historię chorób w jego rodzinie. Gosia opiekowała się kilkulatką chorą na mukowiscydozę, a zmęczony Tomek szukał wytchnienia na warsztatach kulinarnych. Czego teraz się spodziewać?

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„Szpital św. Anny” odcinek 180 - streszczenie

Na szpitalny oddział ratunkowy trafi nieprzytomny mężczyzna w przebraniu małpy, który uciekał przed agresywnymi napastnikami. Rogowski i Radecki podejmą walkę o sprawność pacjenta z podejrzeniem złamania kręgosłupa. Przy okazji na jaw wyjdzie, że mężczyzna jest zadłużony u niebezpiecznych ludzi, a jego matka nie wie o istnieniu wnuczki. Zespół Gośki zostanie wezwany do agresywnego pacjenta przy wale przeciwpowodziowym, który po wypiciu alkoholu technicznego doznał urazu głowy. W życiu prywatnym bohaterów dojdzie do kłótni, gdy Daniel obrazi Asię przed występem córki. Gośka przeżyje trudne chwile, gdy na widok dawnego kolegi z wojska powrócą bolesne wspomnienia. Sabina ponownie odwiedzi Streckera w areszcie, ale ten zacznie ją zwodzić i wypytywać o wnuka.

„Szpital św. Anny” odcinek 180 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 180 odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie TVN.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codziennej pracy personelu medycznego w jednej z krakowskich placówek. Fabuła skupia się na grupie lekarek i ratowniczek próbujących łączyć wyczerpujące dyżury z problemami w życiu prywatnym. Twórcy kładą duży nacisk na relacje między bohaterkami oraz ich wzajemne wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Widzowie śledzą zarówno skomplikowane przypadki medyczne, jak i osobiste dylematy kobiet szukających szczęścia mimo ciągłej presji. Obsada serialu to między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)