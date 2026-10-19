W poprzednim odcinku Wiga nie kryła zaskoczenia, że Paweł popiera plany wyprowadzki syna. Jej zdaniem młodzi nie doceniają tego, że mogą spokojnie się uczyć, nie martwiąc się o pieniądze. Sylwia odwiedziła Wigę, bo niepokoiło ją stanowisko sanepidu w sprawie Borysa. Wspomniała też o pomyśle Toli i o tym, że Skoczek nadal o niczym nie wie. Kazuniowie z zadowoleniem obserwowali, że relacje Bożenki i Miłosza się poprawiają. Henia denerwowała się zbliżającym zabiegiem, a Bolek zaproponował, że razem z Wackiem zajmie się kawiarnią. Ula po raz pierwszy zostawiła Klarę pod opieką Joasi i poprosiła ją o telefon. Kornel bez zapowiedzi przyjechał z prezentami dla dzieci, a wychodząc, spotkał Leopolda z Piotrusiem. Szczęśliwy chłopiec dopytywał, kiedy tata wróci do domu, a przy samochodzie na Kornela czekała Ostra. Miłosz pojawił się pod budynkiem, w którym Bożenka ma gabinet, i zobaczył żonę z bukietem kwiatów. Tomek właśnie otwierał jej drzwi samochodu.

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„Klan” odcinek 4762 - streszczenie

Miłosz wciąż będzie przeżywał to, co przed weekendem zobaczył pod gabinetem żony. Przed treningiem zwierzy się Norbertowi. Przyjaciel poradzi mu, by wprost zapytał Bożenkę o jej spotkanie z Tomkiem. Monikę zaniepokoi zły sen, dlatego zadzwoni do Daniela, żeby upewnić się, że u niego i Kai wszystko jest w porządku. Ula będzie domagała się od Kornela spotkania w sprawie zasad kontaktów z dziećmi, więc mężczyzna przyjedzie do niej do pracy. Przy okazji osobiście pozna Milecką. Bruno powie Agnieszce i Januszowi, że nie ma sensu naciskać na szybki powrót Zosi do Polski. Ich rozmowę przerwie Edyta, która poprosi Brunona o zawiezienie Tymona do szpitala. Chłopak ulegnie wypadkowi na treningu.

„Klan” odcinek 4762 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4762. odcinek „Klanu” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 26 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Miłosz porozmawia wtedy z Norbertem o tym, co zobaczył pod gabinetem Bożenki. Przyjaciel poradzi mu, by nie unikał rozmowy z żoną o Tomku.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i ludziach, których losy splatają się z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, rodzinnymi konfliktami, kłopotami w małżeństwach, nowymi uczuciami i rozstaniami. Ważną częścią ich historii są także sprawy dzieci, choroby oraz decyzje, które potrafią zmienić relacje z bliskimi. Obok Lubiczów ważne role odgrywają ich partnerzy, przyjaciele, sąsiedzi i osoby, które dopiero pojawiają się w ich życiu. W obsadzie serialu są między innymi:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Weronika Wierzbowska jako Roksi

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Paweł Grządziel jako Jasiek Rafalski

Magdalena Górska jako Sandra

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Tomasz Bednarek jako Jacek Borecki

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz