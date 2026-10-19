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W poprzednim odcinku Casilda boleśnie przeżyła słowa Rosiny, która uznała ją za bezwartościową i nadającą się jedynie na służącą. Postanowiła więc zamieszkać na poddaszu. Ksiądz Telmo przekazał redakcji „Postępu” testament hrabiego de Valmez, który wcześniej wykradł przeorowi. Publikacja o kazirodczych relacjach markizostwa wywołała burzę i mogła zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel próbował ustalić, kto ujawnił sekret dziennikarzowi „Postępu”.
„Akacjowa 38” odcinek 986 - streszczenie
Rada lokatorów postanowi tymczasowo zatrudnić kogoś na miejsce chorego Servanda. Dozorca będzie jednak tylko udawał chorobę, bo zechce uniknąć obowiązków. Lucia, jako dziecko z kazirodczego związku, zostanie niemal wykluczona przez mieszkańców Akacjowej. Nie zgodzi się jednak na publiczną pokutę, ponieważ jest przekonana o swojej niewinności. Inigo poradzi Leonor, by poprosiła znajomych i przyjaciół o wystawienie jej sztuki. Dzięki temu Leonor będzie mogła zobaczyć swoje dzieło na scenie.
„Akacjowa 38” odcinek 986 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
986. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. W centrum wydarzeń znajdą się Servando, Lucia i Leonor.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają ludzie z różnych klas społecznych. Losy kilku mieszczańskich rodzin splatają się tam z historiami pozostałych lokatorów. Bohaterowie skrywają własne sekrety i pragnienia, a ich życie wypełniają dramaty, romanse i tragedie. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela