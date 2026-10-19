W poprzednim odcinku Casilda boleśnie przeżyła słowa Rosiny, która uznała ją za bezwartościową i nadającą się jedynie na służącą. Postanowiła więc zamieszkać na poddaszu. Ksiądz Telmo przekazał redakcji „Postępu” testament hrabiego de Valmez, który wcześniej wykradł przeorowi. Publikacja o kazirodczych relacjach markizostwa wywołała burzę i mogła zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel próbował ustalić, kto ujawnił sekret dziennikarzowi „Postępu”.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„Akacjowa 38” odcinek 986 - streszczenie

Rada lokatorów postanowi tymczasowo zatrudnić kogoś na miejsce chorego Servanda. Dozorca będzie jednak tylko udawał chorobę, bo zechce uniknąć obowiązków. Lucia, jako dziecko z kazirodczego związku, zostanie niemal wykluczona przez mieszkańców Akacjowej. Nie zgodzi się jednak na publiczną pokutę, ponieważ jest przekonana o swojej niewinności. Inigo poradzi Leonor, by poprosiła znajomych i przyjaciół o wystawienie jej sztuki. Dzięki temu Leonor będzie mogła zobaczyć swoje dzieło na scenie.

„Akacjowa 38” odcinek 986 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

986. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. W centrum wydarzeń znajdą się Servando, Lucia i Leonor.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają ludzie z różnych klas społecznych. Losy kilku mieszczańskich rodzin splatają się tam z historiami pozostałych lokatorów. Bohaterowie skrywają własne sekrety i pragnienia, a ich życie wypełniają dramaty, romanse i tragedie. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela