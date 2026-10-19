"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 986

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 9:04

W 986. odcinku „Akacjowej 38” Lucia zostanie napiętnowana przez mieszkańców Akacjowej. Mimo presji nie zgodzi się na publiczną pokutę, bo nie czuje się winna. Tymczasem rada lokatorów zajmie się sprawą chorego Servanda, a Inigo podsunie Leonor ważny pomysł dotyczący jej sztuki.

W poprzednim odcinku Casilda boleśnie przeżyła słowa Rosiny, która uznała ją za bezwartościową i nadającą się jedynie na służącą. Postanowiła więc zamieszkać na poddaszu. Ksiądz Telmo przekazał redakcji „Postępu” testament hrabiego de Valmez, który wcześniej wykradł przeorowi. Publikacja o kazirodczych relacjach markizostwa wywołała burzę i mogła zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel próbował ustalić, kto ujawnił sekret dziennikarzowi „Postępu”.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„Akacjowa 38” odcinek 986 - streszczenie

Rada lokatorów postanowi tymczasowo zatrudnić kogoś na miejsce chorego Servanda. Dozorca będzie jednak tylko udawał chorobę, bo zechce uniknąć obowiązków. Lucia, jako dziecko z kazirodczego związku, zostanie niemal wykluczona przez mieszkańców Akacjowej. Nie zgodzi się jednak na publiczną pokutę, ponieważ jest przekonana o swojej niewinności. Inigo poradzi Leonor, by poprosiła znajomych i przyjaciół o wystawienie jej sztuki. Dzięki temu Leonor będzie mogła zobaczyć swoje dzieło na scenie.

„Akacjowa 38” odcinek 986 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

986. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. W centrum wydarzeń znajdą się Servando, Lucia i Leonor.

Polecany artykuł:

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie mieszkają ludzie z różnych klas społecznych. Losy kilku mieszczańskich rodzin splatają się tam z historiami pozostałych lokatorów. Bohaterowie skrywają własne sekrety i pragnienia, a ich życie wypełniają dramaty, romanse i tragedie. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Przejęta Lucia z serialu Akacjowa 38 podczas rozmowy. O jej trudnym położeniu przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

ROLKI

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie