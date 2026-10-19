"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1058

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 9:36

W 1058. odcinku „Dziedzictwa” Cansel i Pelin znów spróbują skompromitować Nanę przed Poyrazem. Ich plan nie pójdzie jednak po ich myśli, bo Poyraz nie da się oszukać. Tymczasem Sinan podejmie decyzję w sprawie pobytu w hotelu. Szybko okaże się, że Aynur może potrzebować jego pomocy bardziej, niż ktokolwiek przypuszczał.

W poprzednim odcinku Sinan zatrzymał się w hotelu, w którym pracuje Aynur, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo. Choć musieli dzielić jeden pokój, w końcu zdobyli się na szczerą rozmowę. Czarna dowiedziała się, że Turgut, który groził Ezgi, uciekł za granicę. Sinan nie był jednak pewien, czy mężczyzna naprawdę nie wrócił potajemnie. Cansel i Pelin zniszczyły wózek rodziny Kilic, odbierając jej źródło zarobku. Poyraz zgodził się współpracować z Pelin przy księgowości, a Nana nie potrafiła poradzić sobie z zazdrością. Baran dostał też anonimowy donos dotyczący policjantów.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odcinek 1058 - streszczenie

Cansel i Pelin spróbują upokorzyć Nanę przed Poyrazem. Poyraz nie da się jednak zwieść ich intrydze. Sinan, ku niezadowoleniu Aynur, początkowo nie będzie chciał wyprowadzać się z hotelu. Po rozmowie z kobietą zmieni zdanie i zdecyduje się wymeldować. Wcześniej poprosi Ibrahima o urządzenie podsłuchowe. To właśnie ono pomoże mu w ostatniej chwili uwolnić Aynur z rąk właściciela hotelu.

„Dziedzictwo” odcinek 1058 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1058. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:00. W tym odcinku Sinan zrobi wszystko, by pomóc Aynur.

Polecany artykuł:

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Głównymi bohaterami są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W historii nie brakuje trudnych rozmów, oskarżeń, manipulacji ani sekretów z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje też codzienność i relacje z bliskimi. W serialu występują m.in.:

  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf
  • Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim
  • Binnaz Ekren jako Adalet
  • Özge Agyar
Poyraz w ciemnej bluzie z kapturem patrzy z powagą w bok. O szczegółach serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

ROLKI

Dziedzictwo
Dziedzictwo streszczenia
Dziedzictwo serial