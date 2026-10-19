W poprzednim odcinku Nana pomagała Poyrazowi prowadzić stragan z owocami. Jej zaradność i wsparcie jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyły, co wzbudziło zazdrość Pelin. Cansel obiecał pomóc jej pozbyć się rywalki, ale nic z tego nie wyszło. Aynur znalazła pracę w hotelu, jednak Sinan wciąż niepokoił się o jej bezpieczeństwo. Tym razem ich sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje.

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„Dziedzictwo” odcinek 1057 - streszczenie

Sinan zatrzyma się w hotelu, w którym pracuje Aynur, bo chce zapewnić jej bezpieczeństwo. Oboje będą musieli dzielić jeden pokój, a przymusowy pobyt razem da im okazję do szczerej rozmowy. Czarna odkryje, że Turgut, który groził Ezgi, uciekł za granicę. Sinan nie będzie jednak przekonany, że mężczyzna rzeczywiście zniknął, i zacznie podejrzewać, że potajemnie wrócił. Cansel i Pelin zniszczą wózek rodziny Kilic, pozbawiając ją źródła utrzymania. Poyraz zgodzi się współpracować z Pelin w sprawach księgowych. Nana będzie zmagać się z zazdrością, a Baran dostanie anonimowy donos dotyczący działań policjantów.

„Dziedzictwo” odcinek 1057 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1057. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 16:00 w TVP1. Sinan będzie próbował zadbać o bezpieczeństwo Aynur, a Nana zmierzy się z własną zazdrością. W tym samym czasie Pelin i Cansel uderzą w rodzinę Kilic.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W fabule pojawiają się też oskarżenia, manipulacje, sekrety z przeszłości oraz trudne wybory między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne są również codzienne sprawy oraz relacje między pozostałymi bohaterami. Choć często ranią się przez brak zaufania, wszyscy szukają bezpieczeństwa i bliskości. W serialu grają m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar