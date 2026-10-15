W poprzednim odcinku Lubiczowie zrobili Borysowi zdjęcie, które Sylwia dołączyła do skanu książeczki zdrowia. Chciała w ten sposób udowodnić w sanepidzie, że kot nie należy do niej. Zmartwiona powiedziała Heniutce, że wspólne wypieki muszą jeszcze poczekać. Judyta od rana przygotowywała obiad, a niewyspany Rutka coraz bardziej marudził. W domu pojawił się Zbigniew, przyjaciel teściowej, który przyjechał z kondolencjami. Ilona wpadła po pendrive'a i zastała Witolda. Wypomniała mu, że unika pomocy stryjence, oraz ostrzegła, że może stracić darowiznę. Gdy Anna szukała kogoś do remontu nowej Feminy, Witek zgłosił się na ochotnika. Jerzy wcześniej wrócił z pracy, a Oskar zaczął podejrzewać, że brak pozwolenia na budowę nie jest zwykłym opóźnieniem. Bożenka chciała ugotować dzieciom gołąbki i pokazać teściowi, że sobie poradzi, a Miłosz postanowił jej pomóc. Pawełek powiedział ojcu o swoich planach z Tolą i obawiał się jego reakcji na pomysł wyprowadzki. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4761 - streszczenie

Wiga będzie zaskoczona, że Paweł zgodzi się na wyprowadzkę syna. Jej zdaniem młodzi nie doceniają tego, że mogą spokojnie się uczyć i nie martwić się o pieniądze. Sylwia odwiedzi ją, bo niepokoi ją stanowisko sanepidu w sprawie Borysa. Wspomni też o pomyśle Toli i powie, że Skoczek nadal o niczym nie wie. Kazuniowie z zadowoleniem zauważą, że relacje Bożenki i Miłosza się poprawiają. Henia będzie denerwować się zbliżającym zabiegiem, a Bolek zaproponuje, że razem z Wackiem zajmą się tego dnia kawiarnią. Ula po raz pierwszy zostawi Klarę pod opieką Joasi i poprosi o telefon. Kornel przyjedzie bez zapowiedzi z prezentami dla dzieci. Gdy będzie wychodził, natknie się na Leopolda i Piotrusia. Radosny chłopiec zapyta, kiedy tata wróci do domu. Przy samochodzie na Kornela będzie czekała Ostra. Tymczasem Miłosz pojawi się pod budynkiem, w którym Bożenka ma gabinet. Zobaczy ją z bukietem kwiatów, gdy Tomek otworzy jej drzwi samochodu.

„Klan” odcinek 4761 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4761. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Informacje o powtórce i dostępności odcinka w internecie nie zostały podane.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach związanych z ich domem, pracą oraz codziennym życiem. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami zawodowymi. Ważną rolę odgrywają też pozornie drobne decyzje, które z czasem wpływają na relacje. Obok Lubiczów ważni są ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. To historia o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i powrotach. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski