W poprzednim odcinku Poyraz odzyskał wolność, ale urzędnicy zamknęli jego warsztat stolarski. Rodzina została bez środków do życia, a długi rosły. Mężczyzna nie chciał jednak przyjąć pieniędzy od Pelin. Nana zaproponowała, żeby zaczęli sprzedawać burek i owoce. Cennet ukrywała przed synami, że martwi się spłatą długu. Zastawiła dom i czekała na sprzedaż działki w Skopje. W śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi pojawił się nowy trop. Buse powiedziała Sinanowi, że zamordowanej prawniczce groził tajemniczy Turgut. Aynur szukała pracy, ale przez toczące się śledztwo kolejne drzwi się przed nią zamykały. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1056 - streszczenie

Nana pomoże Poyrazowi prowadzić stragan z owocami. Dzięki jej zaradności i wsparciu między nimi zrobi się jeszcze bliżej. Pelin nie będzie kryła zazdrości o Nanę i zwróci się po pomoc do Cansel. Cansel obieca jej, że pomoże pozbyć się rywalki, ale ich działania nie przyniosą rezultatu. Tymczasem Aynur znajdzie pracę w hotelu, jednak Sinan wciąż będzie się o nią niepokoił.

„Dziedzictwo” odcinek 1056 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1056. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 23 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Pelin, zazdrosna o Nanę, zwróci się po wsparcie do Cansel. Mężczyzna obieca jej pomoc w pozbyciu się rywalki.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W fabule nie brakuje też oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie nieraz muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są również codzienne relacje domowników i ich walka o poczucie bezpieczeństwa. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar