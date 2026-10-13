W poprzednim odcinku don Ramon zorientował się, że Servando tylko udaje chorego, i zagroził mu zwolnieniem. Liberto obiecał Rosinie, że Maria nie zamieszka w ich domu, a następnie poprosił Higinia, by dał jej pracę. Samuel postanowił sprzedać cenne pamiątki, ale poparli go jedynie Felipe i Lucia. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Akacjowa 38” odcinek 982 - streszczenie

Lucia naprawi porcelanową figurkę, na której bardzo zależy Samuelowi. Ojciec Telmo, Celia i Felipe będą ją przed nim ostrzegać, lecz Lucia i tak przyjmie jego zaproszenie na kolację we dwoje. Tymczasem Leonor zorganizuje spotkanie w La Deliciosie, ponieważ chce wyznać, że Casilda jest jej siostrą. Jej słowa nagle przerwie Rosina. Wtedy wszyscy dowiedzą się, że Maximiliano zdradził Rosinę.

„Akacjowa 38” odcinek 982 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

982. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, w TVP1. Początek o godzinie 18:40. Informacji o powtórce ani dodatkowych terminach emisji nie podano.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszkańców z różnych klas społecznych splatają się ze sobą, a lokatorzy skrywają własne sekrety i pragnienia. W centrum historii znajdują się mieszczańskie rodziny mieszkające przy Akacjowej 38. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela