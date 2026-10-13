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W poprzednim odcinku don Ramon zorientował się, że Servando tylko udaje chorego, i zagroził mu zwolnieniem. Liberto obiecał Rosinie, że Maria nie zamieszka w ich domu, a następnie poprosił Higinia, by dał jej pracę. Samuel postanowił sprzedać cenne pamiątki, ale poparli go jedynie Felipe i Lucia. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?
„Akacjowa 38” odcinek 982 - streszczenie
Lucia naprawi porcelanową figurkę, na której bardzo zależy Samuelowi. Ojciec Telmo, Celia i Felipe będą ją przed nim ostrzegać, lecz Lucia i tak przyjmie jego zaproszenie na kolację we dwoje. Tymczasem Leonor zorganizuje spotkanie w La Deliciosie, ponieważ chce wyznać, że Casilda jest jej siostrą. Jej słowa nagle przerwie Rosina. Wtedy wszyscy dowiedzą się, że Maximiliano zdradził Rosinę.
„Akacjowa 38” odcinek 982 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
982. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, w TVP1. Początek o godzinie 18:40. Informacji o powtórce ani dodatkowych terminach emisji nie podano.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszkańców z różnych klas społecznych splatają się ze sobą, a lokatorzy skrywają własne sekrety i pragnienia. W centrum historii znajdują się mieszczańskie rodziny mieszkające przy Akacjowej 38. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela