"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 982

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-13 8:44

W 982. odcinku „Akacjowej 38” Leonor przygotowuje się do ważnego wyznania przed mieszkańcami. Chce powiedzieć prawdę o swojej relacji z Casildą, ale jej plan niespodziewanie pokrzyżuje Rosina. W trakcie spotkania na jaw wyjdzie też bolesny sekret dotyczący Maximiliana.

W poprzednim odcinku don Ramon zorientował się, że Servando tylko udaje chorego, i zagroził mu zwolnieniem. Liberto obiecał Rosinie, że Maria nie zamieszka w ich domu, a następnie poprosił Higinia, by dał jej pracę. Samuel postanowił sprzedać cenne pamiątki, ale poparli go jedynie Felipe i Lucia. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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„Akacjowa 38” odcinek 982 - streszczenie

Lucia naprawi porcelanową figurkę, na której bardzo zależy Samuelowi. Ojciec Telmo, Celia i Felipe będą ją przed nim ostrzegać, lecz Lucia i tak przyjmie jego zaproszenie na kolację we dwoje. Tymczasem Leonor zorganizuje spotkanie w La Deliciosie, ponieważ chce wyznać, że Casilda jest jej siostrą. Jej słowa nagle przerwie Rosina. Wtedy wszyscy dowiedzą się, że Maximiliano zdradził Rosinę.

„Akacjowa 38” odcinek 982 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

982. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, w TVP1. Początek o godzinie 18:40. Informacji o powtórce ani dodatkowych terminach emisji nie podano.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszkańców z różnych klas społecznych splatają się ze sobą, a lokatorzy skrywają własne sekrety i pragnienia. W centrum historii znajdują się mieszczańskie rodziny mieszkające przy Akacjowej 38. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Leonor w słomkowym kapeluszu i Samuel w eleganckiej kamizelce. O zawiłych losach bohaterów Akacjowej 38 przeczytasz w Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie