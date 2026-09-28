"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 970

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-28 9:46

W 970. odcinku „Akacjowej 38” Maria nie odpuści stróżowi i oskarży go o podłożenie pieniędzy. Casilda stanie po jej stronie, a sprawa szybko zrobi się poważna. Tymczasem Samuel będzie chciał wiedzieć, czy Lucia zachowała dla siebie tajemnicę o swoim pochodzeniu.

W poprzednim odcinku Susana wcieliła w życie plan pozbycia się Marii. Udawała, że została okradziona, a Cesareo dyskretnie wsunął zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. Rosina poprosiła Higinia, by ją zwolnił. Niedługo później Higinio przyznał Marii, że przegrał w karty 50 peset. W tym samym czasie Lucia wyznała Samuelowi, że jest córką de Valmezów.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 970 - streszczenie

Służące zażądają przeniesienia stróża po tym, jak rozwiesi plakaty ośmieszające Servanda. Samuel będzie chciał upewnić się, że Lucia nie zdradziła nikomu, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria oskarży stróża o podrzucenie pieniędzy do kieszeni fartucha, a Casilda stanie po jej stronie. Samuel stwierdzi, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii nic dla niego nie znaczy. Przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wezwie Joaquina na rozmowę.

„Akacjowa 38” odcinek 970 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

970. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Telenowelę będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku napięcie wokół Marii i stróża jeszcze wzrośnie.

Polecany artykuł:

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i marzenia. W fabule nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Poważna Maria z serialu Akacjowa 38 rozmawia z inną kobietą. O szczegółach 970. odcinka przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

ROLKI

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie