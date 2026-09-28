W poprzednim odcinku Susana wcieliła w życie plan pozbycia się Marii. Udawała, że została okradziona, a Cesareo dyskretnie wsunął zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. Rosina poprosiła Higinia, by ją zwolnił. Niedługo później Higinio przyznał Marii, że przegrał w karty 50 peset. W tym samym czasie Lucia wyznała Samuelowi, że jest córką de Valmezów.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 970 - streszczenie

Służące zażądają przeniesienia stróża po tym, jak rozwiesi plakaty ośmieszające Servanda. Samuel będzie chciał upewnić się, że Lucia nie zdradziła nikomu, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria oskarży stróża o podrzucenie pieniędzy do kieszeni fartucha, a Casilda stanie po jej stronie. Samuel stwierdzi, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii nic dla niego nie znaczy. Przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wezwie Joaquina na rozmowę.

„Akacjowa 38” odcinek 970 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

970. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Telenowelę będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku napięcie wokół Marii i stróża jeszcze wzrośnie.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i marzenia. W fabule nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela