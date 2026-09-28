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W poprzednim odcinku Susana wcieliła w życie plan pozbycia się Marii. Udawała, że została okradziona, a Cesareo dyskretnie wsunął zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. Rosina poprosiła Higinia, by ją zwolnił. Niedługo później Higinio przyznał Marii, że przegrał w karty 50 peset. W tym samym czasie Lucia wyznała Samuelowi, że jest córką de Valmezów.
„Akacjowa 38” odcinek 970 - streszczenie
Służące zażądają przeniesienia stróża po tym, jak rozwiesi plakaty ośmieszające Servanda. Samuel będzie chciał upewnić się, że Lucia nie zdradziła nikomu, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria oskarży stróża o podrzucenie pieniędzy do kieszeni fartucha, a Casilda stanie po jej stronie. Samuel stwierdzi, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii nic dla niego nie znaczy. Przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wezwie Joaquina na rozmowę.
„Akacjowa 38” odcinek 970 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
970. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Telenowelę będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku napięcie wokół Marii i stróża jeszcze wzrośnie.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i marzenia. W fabule nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela