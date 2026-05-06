"Klan": streszczenie odcinka 4714

Spis treści
W codziennym życiu bohaterów z Sadyby i okolic zawsze dzieje się coś intrygującego, a ostatni odcinek serialu "Klan" przyniósł kolejne zawirowania w znanych nam domach. Kornel poprosił żonę o zgodę na kontynuowanie rzekomego romansu z Ostrą, na co Ula przystała pod swoimi warunkami, natomiast sama zainteresowana obiecała Nowikom, że cała akcja potrwa maksymalnie miesiąc. W tym czasie Jerzy pomagał w opiece nad Polą i Gniewkiem, jednak jego spokój przerwała wizyta Michała, który niespodziewanie zaproponował mu powrót do wspólnych interesów w branży deweloperskiej. Dobre wieści nadeszły do Lutki i Krzysztofa, ponieważ w końcu udało im się odzyskać pieniądze wyłudzone wcześniej przez internetowych oszustów. Poważne kłopoty zawisły nad Agnieszką, gdy Tymon po wizycie na komisariacie w sprawie pożaru w pseudohodowli uprzedził ją o nagraniach z monitoringu i o tym, że ona także może zostać wezwana do złożenia wyjaśnień. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Klan" odc. 4714 - streszczenie
Ula zaczyna żałować, że zgodziła się na podtrzymywanie pozorów o rzekomym romansie swojego męża. Rankiem spotyka przed domem dwóch młodych mężczyzn, którzy próbują robić zdjęcia ich posiadłości, co potęguje jej niepokój. Tymczasem Kornel szykuje się do wieczornego wyjścia z Ostrą na premierę do teatru. Agnieszka stawia się na komisariacie w celu złożenia zeznań, a wkrótce potem spotyka się z Tymonem, który pokazuje jej efekty swojego odkrycia na zdjęciach z pseudohodowli. Czesia bardzo martwi się o przyszłość swojego przedszkola w obliczu postępującego niżu demograficznego. Brajan jednak bagatelizuje te obawy i uspokaja partnerkę, deklarując, że w razie potrzeby sam utrzyma całą rodzinę. Monika dowiaduje się o planowanej wizycie Kai i Daniela w Warszawie, a informacja, że celem ich podróży są badania, budzi w niej duży lęk.
"Klan" odc. 4714 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby przyzwyczajone do popołudniowych spotkań z bohaterami najstarszej polskiej telenoweli mogą liczyć na kontynuację znanych wątków. Serial regularnie gości na głównej antenie publicznego nadawcy, prezentując życiowe perypetie znanych postaci w stałym paśmie emisyjnym. Planując seans, warto sprawdzić aktualny program telewizyjny, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia rodu Lubiczów. Najnowszy odcinek numer 4714 zostanie zaprezentowany 13 maja 2026 roku w TVP1 o godzinie 17:55.
Polecany artykuł:
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to produkcja, która od dekad wpisuje się w krajobraz polskiej telewizji, opowiadając o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. To ciepła saga, która wciąż cieszy się zainteresowaniem dzięki poruszaniu uniwersalnych tematów bliskich każdemu z nas. Losy bohaterów będziemy mogli śledzić jeszcze długo, ponieważ umowa produkcyjna gwarantuje realizację nowych odcinków co najmniej do połowy 2027 roku. Na planie od lat pracuje zgrany zespół popularnych i cenionych aktorów, których twarze na stałe wpisały się w historię tego formatu. W obsadzie serialu występują:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)