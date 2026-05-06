"Klan": streszczenie odcinka 4714

W codziennym życiu bohaterów z Sadyby i okolic zawsze dzieje się coś intrygującego, a ostatni odcinek serialu "Klan" przyniósł kolejne zawirowania w znanych nam domach. Kornel poprosił żonę o zgodę na kontynuowanie rzekomego romansu z Ostrą, na co Ula przystała pod swoimi warunkami, natomiast sama zainteresowana obiecała Nowikom, że cała akcja potrwa maksymalnie miesiąc. W tym czasie Jerzy pomagał w opiece nad Polą i Gniewkiem, jednak jego spokój przerwała wizyta Michała, który niespodziewanie zaproponował mu powrót do wspólnych interesów w branży deweloperskiej. Dobre wieści nadeszły do Lutki i Krzysztofa, ponieważ w końcu udało im się odzyskać pieniądze wyłudzone wcześniej przez internetowych oszustów. Poważne kłopoty zawisły nad Agnieszką, gdy Tymon po wizycie na komisariacie w sprawie pożaru w pseudohodowli uprzedził ją o nagraniach z monitoringu i o tym, że ona także może zostać wezwana do złożenia wyjaśnień. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Klan" odc. 4714 - streszczenie

Ula zaczyna żałować, że zgodziła się na podtrzymywanie pozorów o rzekomym romansie swojego męża. Rankiem spotyka przed domem dwóch młodych mężczyzn, którzy próbują robić zdjęcia ich posiadłości, co potęguje jej niepokój. Tymczasem Kornel szykuje się do wieczornego wyjścia z Ostrą na premierę do teatru. Agnieszka stawia się na komisariacie w celu złożenia zeznań, a wkrótce potem spotyka się z Tymonem, który pokazuje jej efekty swojego odkrycia na zdjęciach z pseudohodowli. Czesia bardzo martwi się o przyszłość swojego przedszkola w obliczu postępującego niżu demograficznego. Brajan jednak bagatelizuje te obawy i uspokaja partnerkę, deklarując, że w razie potrzeby sam utrzyma całą rodzinę. Monika dowiaduje się o planowanej wizycie Kai i Daniela w Warszawie, a informacja, że celem ich podróży są badania, budzi w niej duży lęk.

"Klan" odc. 4714 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby przyzwyczajone do popołudniowych spotkań z bohaterami najstarszej polskiej telenoweli mogą liczyć na kontynuację znanych wątków. Serial regularnie gości na głównej antenie publicznego nadawcy, prezentując życiowe perypetie znanych postaci w stałym paśmie emisyjnym. Planując seans, warto sprawdzić aktualny program telewizyjny, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia rodu Lubiczów. Najnowszy odcinek numer 4714 zostanie zaprezentowany 13 maja 2026 roku w TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to produkcja, która od dekad wpisuje się w krajobraz polskiej telewizji, opowiadając o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. To ciepła saga, która wciąż cieszy się zainteresowaniem dzięki poruszaniu uniwersalnych tematów bliskich każdemu z nas. Losy bohaterów będziemy mogli śledzić jeszcze długo, ponieważ umowa produkcyjna gwarantuje realizację nowych odcinków co najmniej do połowy 2027 roku. Na planie od lat pracuje zgrany zespół popularnych i cenionych aktorów, których twarze na stałe wpisały się w historię tego formatu. W obsadzie serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)