"Klan": streszczenie odcinka 4714

2026-05-06 9:31

W 4714. odcinku serialu "Klan" poznamy dalsze losy członków rodziny Lubiczów i ich znajomych. Ula zaczyna kwestionować słuszność swojej wcześniejszej zgody na kontynuowanie fikcyjnego romansu męża, zwłaszcza gdy pod domem pojawiają się obce osoby. Napięcie pojawia się również w wątku Moniki, która otrzymuje wieści o niespodziewanym przyjeździe bliskich osób w celach medycznych.

W codziennym życiu bohaterów z Sadyby i okolic zawsze dzieje się coś intrygującego, a ostatni odcinek serialu "Klan" przyniósł kolejne zawirowania w znanych nam domach. Kornel poprosił żonę o zgodę na kontynuowanie rzekomego romansu z Ostrą, na co Ula przystała pod swoimi warunkami, natomiast sama zainteresowana obiecała Nowikom, że cała akcja potrwa maksymalnie miesiąc. W tym czasie Jerzy pomagał w opiece nad Polą i Gniewkiem, jednak jego spokój przerwała wizyta Michała, który niespodziewanie zaproponował mu powrót do wspólnych interesów w branży deweloperskiej. Dobre wieści nadeszły do Lutki i Krzysztofa, ponieważ w końcu udało im się odzyskać pieniądze wyłudzone wcześniej przez internetowych oszustów. Poważne kłopoty zawisły nad Agnieszką, gdy Tymon po wizycie na komisariacie w sprawie pożaru w pseudohodowli uprzedził ją o nagraniach z monitoringu i o tym, że ona także może zostać wezwana do złożenia wyjaśnień. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Klan" odc. 4714 - streszczenie

Ula zaczyna żałować, że zgodziła się na podtrzymywanie pozorów o rzekomym romansie swojego męża. Rankiem spotyka przed domem dwóch młodych mężczyzn, którzy próbują robić zdjęcia ich posiadłości, co potęguje jej niepokój. Tymczasem Kornel szykuje się do wieczornego wyjścia z Ostrą na premierę do teatru. Agnieszka stawia się na komisariacie w celu złożenia zeznań, a wkrótce potem spotyka się z Tymonem, który pokazuje jej efekty swojego odkrycia na zdjęciach z pseudohodowli. Czesia bardzo martwi się o przyszłość swojego przedszkola w obliczu postępującego niżu demograficznego. Brajan jednak bagatelizuje te obawy i uspokaja partnerkę, deklarując, że w razie potrzeby sam utrzyma całą rodzinę. Monika dowiaduje się o planowanej wizycie Kai i Daniela w Warszawie, a informacja, że celem ich podróży są badania, budzi w niej duży lęk.

"Klan" odc. 4714 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby przyzwyczajone do popołudniowych spotkań z bohaterami najstarszej polskiej telenoweli mogą liczyć na kontynuację znanych wątków. Serial regularnie gości na głównej antenie publicznego nadawcy, prezentując życiowe perypetie znanych postaci w stałym paśmie emisyjnym. Planując seans, warto sprawdzić aktualny program telewizyjny, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia rodu Lubiczów. Najnowszy odcinek numer 4714 zostanie zaprezentowany 13 maja 2026 roku w TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to produkcja, która od dekad wpisuje się w krajobraz polskiej telewizji, opowiadając o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. To ciepła saga, która wciąż cieszy się zainteresowaniem dzięki poruszaniu uniwersalnych tematów bliskich każdemu z nas. Losy bohaterów będziemy mogli śledzić jeszcze długo, ponieważ umowa produkcyjna gwarantuje realizację nowych odcinków co najmniej do połowy 2027 roku. Na planie od lat pracuje zgrany zespół popularnych i cenionych aktorów, których twarze na stałe wpisały się w historię tego formatu. W obsadzie serialu występują:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
