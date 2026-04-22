"Klan": streszczenie odcinka 4705

Ostatnie dni w serialu "Klan" przyniosły sporo życiowych dylematów, zwłaszcza gdy plany Beaty dotyczące wspólnej wycieczki do Hiszpanii zderzyły się z oporem ze strony Roksi oraz Małgosi i Bazylego. Córka wraz z zięciem nie zamierzali bowiem porzucać swojej kawiarenki na barce w samym szczycie sezonu, co postawiło wymarzoną wyprawę pod znakiem zapytania. W innym zakątku miasta Leopold próbował porozumieć się z Markiem w sprawie spotkania z Maćkiem, ale mimo wspomnienia o pieniądzach, oferowana kwota nie skłoniła go do dalszych rozmów. W tym samym czasie Majka po sesji jogi aktywnie zachęcała Agnieszkę do włączenia się w nową akcję społeczną, a Brajan zaczął planować wielką karierę dzięki sukcesowi rowerowego weekendu w hotelu Barbary. Niestety jego ambitne sny o przyszłości zostały przerwane przez oficjalny zakaz wstępu do lasów na terenie całego województwa. Co zatem przyniosą kolejne dni w życiu znanej rodziny?

"Klan" odc. 4705 - streszczenie

Brajan jest mocno przygnębiony i boi się, że Milecka zdecyduje się go zwolnić z powodu zamknięcia lasów. Czesia stara się go pocieszyć, argumentując, że susza nie jest jego winą, i próbuje wspólnie z nim znaleźć alternatywne zajęcie dla osób planujących rajd rowerowy. Sytuacja w hotelu staje się jednak coraz trudniejsza, ponieważ kolejni goście zaczynają odwoływać swoje rezerwacje. Agnieszka w towarzystwie Tymona udaje się do pseudohodowcy psów, aby udokumentować panujące tam patologiczne warunki, o czym później opowiada Majce. Darek odwiedza Kalinę, żeby porozmawiać o montażu paneli fotowoltaicznych, a podczas spotkania kobieta proponuje mu wspólne wyjścia na ściankę wspinaczkową. Leopold przekazuje Markowi zapłatę za spotkanie z Maćkiem, natomiast Miłosz jest załamany wiadomością, że syn jego byłej partnerki zaczął nazywać innego mężczyznę tatą.

"Klan" odc. 4705 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wszystkie osoby zainteresowane nowymi wątkami w życiu rodziny Lubiczów powinny zarezerwować sobie czas po południu. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu można bez przeszkód śledzić codzienne perypetie znanych i lubianych postaci. Najnowsze wydarzenia zostaną przedstawione już w najbliższym czasie na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej. Odcinek numer 4705 zostanie wyemitowany 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam nieprzerwanie od 1997 roku. Produkcja opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, pokazując ich codzienne radości, smutki oraz wyzwania, które mogą spotkać każdego z nas. Dzięki umowie produkcyjnej wiemy, że ta popularna opowieść będzie kontynuowana przynajmniej do końca czerwca 2027 roku. Serial cieszy się niesłabnącą sympatią za sprawą uniwersalnych tematów oraz ciekawej galerii postaci. W obsadzie tego serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)