"Klan": streszczenie odcinka 4705

2026-04-22 10:23

W 4705. odcinku serialu "Klan" Brajan zaczyna poważnie obawiać się o swoją zawodową przyszłość z powodu nagłego zamknięcia lasów. Czesia stara się podnieść go na duchu i szuka sposobu na rozwiązanie problemu z odwołanymi rezerwacjami w hotelu. W tym samym czasie inni bohaterowie muszą zmierzyć się z trudnymi informacjami dotyczącymi ich najbliższych oraz sprawami zawodowymi.

Ostatnie dni w serialu "Klan" przyniosły sporo życiowych dylematów, zwłaszcza gdy plany Beaty dotyczące wspólnej wycieczki do Hiszpanii zderzyły się z oporem ze strony Roksi oraz Małgosi i Bazylego. Córka wraz z zięciem nie zamierzali bowiem porzucać swojej kawiarenki na barce w samym szczycie sezonu, co postawiło wymarzoną wyprawę pod znakiem zapytania. W innym zakątku miasta Leopold próbował porozumieć się z Markiem w sprawie spotkania z Maćkiem, ale mimo wspomnienia o pieniądzach, oferowana kwota nie skłoniła go do dalszych rozmów. W tym samym czasie Majka po sesji jogi aktywnie zachęcała Agnieszkę do włączenia się w nową akcję społeczną, a Brajan zaczął planować wielką karierę dzięki sukcesowi rowerowego weekendu w hotelu Barbary. Niestety jego ambitne sny o przyszłości zostały przerwane przez oficjalny zakaz wstępu do lasów na terenie całego województwa. Co zatem przyniosą kolejne dni w życiu znanej rodziny?

"Klan" odc. 4705 - streszczenie

Brajan jest mocno przygnębiony i boi się, że Milecka zdecyduje się go zwolnić z powodu zamknięcia lasów. Czesia stara się go pocieszyć, argumentując, że susza nie jest jego winą, i próbuje wspólnie z nim znaleźć alternatywne zajęcie dla osób planujących rajd rowerowy. Sytuacja w hotelu staje się jednak coraz trudniejsza, ponieważ kolejni goście zaczynają odwoływać swoje rezerwacje. Agnieszka w towarzystwie Tymona udaje się do pseudohodowcy psów, aby udokumentować panujące tam patologiczne warunki, o czym później opowiada Majce. Darek odwiedza Kalinę, żeby porozmawiać o montażu paneli fotowoltaicznych, a podczas spotkania kobieta proponuje mu wspólne wyjścia na ściankę wspinaczkową. Leopold przekazuje Markowi zapłatę za spotkanie z Maćkiem, natomiast Miłosz jest załamany wiadomością, że syn jego byłej partnerki zaczął nazywać innego mężczyznę tatą.

"Klan" odc. 4705 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wszystkie osoby zainteresowane nowymi wątkami w życiu rodziny Lubiczów powinny zarezerwować sobie czas po południu. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu można bez przeszkód śledzić codzienne perypetie znanych i lubianych postaci. Najnowsze wydarzenia zostaną przedstawione już w najbliższym czasie na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej. Odcinek numer 4705 zostanie wyemitowany 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam nieprzerwanie od 1997 roku. Produkcja opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, pokazując ich codzienne radości, smutki oraz wyzwania, które mogą spotkać każdego z nas. Dzięki umowie produkcyjnej wiemy, że ta popularna opowieść będzie kontynuowana przynajmniej do końca czerwca 2027 roku. Serial cieszy się niesłabnącą sympatią za sprawą uniwersalnych tematów oraz ciekawej galerii postaci. W obsadzie tego serialu występują:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
