"Klan": streszczenie odcinka 4702

W świecie "Klan" spokój ostatnio okazał się tylko chwilowy, co dobitnie potwierdziły ostatnie perypetie znanych nam wszystkim postaci. Kornel cieszył się z rozgłosu wywołanego nagraniem Ostrej, jednak Ula przypomniała mu o kosztach, jakie z tego powodu poniosła ich rodzina. Igor bił się z myślami po zauważeniu teściowej Rutki na ulicy, a Bogna i Leszek zastanawiali się, czy w ogóle powinni mieszać się w prywatne sprawy prezesa. Podczas gdy Marczyński martwił się rozrywkowym stylem życia wnuka, Gustaw drżał o swój związek, bojąc się, że brak pieniędzy na nowe buty Agaty doprowadzi do rozstania. Z kolei Maciek przyznał się Grażynce do wielkiej tęsknoty za Markiem i chęci odwiedzenia go w Gdańsku. Czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy bohaterów w tym pełnym codziennych wyzwań świecie.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Klan" odc. 4702 - streszczenie

Leopold dochodzi do wniosku, że Marek wcale nie wyjechał nad morze i podejmuje próbę odnalezienia go w Warszawie. W tym samym czasie Mike opowiada Marczyńskiemu o nowo poznanej dziewczynie i planuje wspólny obiad w klinice, jednak ostatecznie zjawia się tam zupełnie sam. Chłopak nie kryje zadowolenia z faktu, że dzięki pomocy znajomych zaczął poznawać nocne rozrywki stolicy. Gustaw zaczyna mieć wyrzuty sumienia, ponieważ skłamał Agacie na temat ich trudnej sytuacji materialnej, chcąc ograniczyć jej wydatki. Judyta po przyjeździe do Warszawy próbuje zataić fakt, że była widziana na Żoliborzu kilka dni wcześniej, ale ostatecznie wyznaje prawdę Irminie. Wieczorem w klubie, gdzie pracuje Kornel, niespodziewanie pojawia się Ostra, która swoim efektownym wyglądem wzbudza ogromne zainteresowanie obecnych.

"Klan" odc. 4702 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które regularnie śledzą losy bohaterów z Sadyby i okolic, nadchodzący odcinek będzie kontynuacją wątków rozpoczętych w poprzednich tygodniach. Produkcja jest emitowana w systemie codziennym, co pozwala na bieżąco uczestniczyć w życiu filmowych rodzin. Najlepiej zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Lubiczów. Serial jest dostępny na głównej antenie Telewizji Polskiej o stałej porze. "Klan" odc. 4702 zostanie wyemitowany 24 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który gości w naszych domach już od 1997 roku. Przez ten czas zdążyliśmy się zżyć z rodziną Lubiczów i obserwować, jak zmieniają się ich losy na przestrzeni ponad ćwierć wieku. Serial w lekki sposób opowiada o sprawach, które mogą dotyczyć każdego z nas, mieszając codzienne kłopoty z chwilami radości. Cieszy fakt, że produkcja będzie kontynuowana przez kolejne lata, dając nam okazję do dalszych spotkań z ulubionymi postaciami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)