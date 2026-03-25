"Akacjowa 38", odcinek 838: Diego podejmuje decyzję o zerwaniu z Blancą. Kobieta nie ma pojęcia, że jej ukochany jest śmiertelnie chory

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły sporo zawirowań i emocjonalnych rozterek. Podczas gdy zawiedziony Jacinto, nie odnalazłszy żony, wrócił na wieś, Blanca wciąż nie potrafiła zrozumieć, dlaczego Diego tak nagle zaczął jej unikać, słuchając swojego ojca. Z kolei don Ramon był wdzięczny Huertas za jej cenną pomoc w załagodzeniu napiętej sytuacji w kopalni. Nie zabrakło też nowych intryg, gdyż Ursula zaczęła podejrzewać, że nowi właściciele La Deliciosy mogą być zamieszani w przemyt. W międzyczasie Leonor otworzyła się przed Inigiem, opowiadając mu o swoim życiu. Czego w takim razie możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 838 - streszczenie

Samuela zaczynają dręczyć wyrzuty sumienia z powodu bólu, jakiego przysporzył Diegowi i Blance, rozdzielając ich, co negatywnie wpłynęło również na ich ojca. W tym samym czasie rozwija się inny, pełen napięcia wątek - Arturo przyłapuje Silvię na gorącym uczynku, gdy ta próbuje sforsować sejf należący do generała Zavali. Kobieta tłumaczy mu, że działa na polecenie dworu królewskiego, a jej celem jest powstrzymanie planowanego zamachu na następcę tronu. Mimo że pułkownik podchodzi do jej rewelacji z dużą dozą sceptycyzmu, postanawia na razie nie informować policji. W obliczu własnej tragedii, Diego podejmuje druzgocącą decyzję o zerwaniu z Blancą, która nie ma pojęcia, że jej ukochany jest śmiertelnie chory i przekonany o swojej rychłej śmierci.

"Akacjowa 38" odc. 838 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kontynuację losów swoich ulubionych postaci. Nowy odcinek przyniesie kolejne zwroty akcji i emocjonujące momenty, których nie można przegapić. Warto więc już teraz zarezerwować sobie czas na seans i zanotować szczegóły emisji. Premierowy, 838. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 1 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która skradła serca polskich widzów, przenosząc ich wprost do Madrytu z początku XX wieku. Serial śledzi splatające się losy bogatych i biednych mieszkańców kamienicy, gdzie intrygi, romanse i sekrety są na porządku dziennym. Widzowie uwielbiają tę telenowelę za jej wciągającą fabułę pełną dramatycznych zwrotów akcji oraz za wspaniałą grę aktorską. Obsada tego serialu to m.in.: