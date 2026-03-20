Działo się, oj działo! Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył nam solidnej dawki emocji i intryg, które trzymały w napięciu. Blanca z niepokojem obserwowała wyraźną zmianę nastroju Diega, podczas gdy don Ramon był o krok od zakończenia negocjacji ze związkami zawodowymi, choć najpierw musiał przekonać do tego Rosinę. Nie zabrakło też wątków humorystycznych, gdyż wystrojony przez Casildę Jacinto spotkał się z Marceliną, która od razu uznała go za swojego przyszłego męża. Tymczasem w La Deliciosie wciąż trwały wystawne przyjęcia, a atmosfera korupcji gęstniała, skoro udało się przekupić nawet Servanda i Rosinę. Po takich zawirowaniach, czego możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 835 - streszczenie

Świadomy swojego rychłego odejścia, Diego zwraca się do Samuela z niezwykle ważną prośbą o objęcie opieką Blanki oraz ich wspólnego dziecka. Huertas, widząc jego cierpienie, próbuje go przekonać, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjawienie Blance prawdy o jego śmiertelnej chorobie. Jednakże Diego, wbrew radom, obiera zupełnie inną, bolesną strategię, postanawiając odepchnąć od siebie ukochaną. Chce sprawić, aby go znienawidziła, być może w celu oszczędzenia jej dodatkowego cierpienia. Tymczasem w kawiarni La Deliciosa dochodzi do małej intrygi – przekupieni Rosina i Servando dołączają do stałych bywalców lokalu, podczas gdy nieufna Susana poważnie zastanawia się nad złożeniem na nowych właścicieli oficjalnego donosu.

"Akacjowa 38" odc. 835 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji, jakie przyniesie nadchodzący odcinek. Wydarzenia na Akacjowej 38 nabierają tempa, a losy bohaterów stają się coraz bardziej skomplikowane, trzymając widzów w nieustannym napięciu. Dla wszystkich, którzy z zapartym tchem śledzą tę historię, mamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy 835. odcinek serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwy fenomen, który przeniósł polskich widzów wprost do serca Madrytu z początku XX wieku. To opowieść o namiętnościach, sekretach i intrygach, które łączą i dzielą mieszkańców jednej kamienicy, od arystokracji po służbę. Produkcja urzeka nie tylko wciągającą fabułą pełną dramatycznych zwrotów akcji, ale także wspaniałą scenografią i kostiumami, które idealnie oddają klimat epoki. Za sukcesem serialu stoi również znakomita gra aktorska, a w serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)