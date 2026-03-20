Działo się, oj działo! Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył nam solidnej dawki emocji i intryg, które trzymały w napięciu. Blanca z niepokojem obserwowała wyraźną zmianę nastroju Diega, podczas gdy don Ramon był o krok od zakończenia negocjacji ze związkami zawodowymi, choć najpierw musiał przekonać do tego Rosinę. Nie zabrakło też wątków humorystycznych, gdyż wystrojony przez Casildę Jacinto spotkał się z Marceliną, która od razu uznała go za swojego przyszłego męża. Tymczasem w La Deliciosie wciąż trwały wystawne przyjęcia, a atmosfera korupcji gęstniała, skoro udało się przekupić nawet Servanda i Rosinę. Po takich zawirowaniach, czego możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 835 - streszczenie
Świadomy swojego rychłego odejścia, Diego zwraca się do Samuela z niezwykle ważną prośbą o objęcie opieką Blanki oraz ich wspólnego dziecka. Huertas, widząc jego cierpienie, próbuje go przekonać, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjawienie Blance prawdy o jego śmiertelnej chorobie. Jednakże Diego, wbrew radom, obiera zupełnie inną, bolesną strategię, postanawiając odepchnąć od siebie ukochaną. Chce sprawić, aby go znienawidziła, być może w celu oszczędzenia jej dodatkowego cierpienia. Tymczasem w kawiarni La Deliciosa dochodzi do małej intrygi – przekupieni Rosina i Servando dołączają do stałych bywalców lokalu, podczas gdy nieufna Susana poważnie zastanawia się nad złożeniem na nowych właścicieli oficjalnego donosu.
"Akacjowa 38" odc. 835 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji, jakie przyniesie nadchodzący odcinek. Wydarzenia na Akacjowej 38 nabierają tempa, a losy bohaterów stają się coraz bardziej skomplikowane, trzymając widzów w nieustannym napięciu. Dla wszystkich, którzy z zapartym tchem śledzą tę historię, mamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy 835. odcinek serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to prawdziwy fenomen, który przeniósł polskich widzów wprost do serca Madrytu z początku XX wieku. To opowieść o namiętnościach, sekretach i intrygach, które łączą i dzielą mieszkańców jednej kamienicy, od arystokracji po służbę. Produkcja urzeka nie tylko wciągającą fabułą pełną dramatycznych zwrotów akcji, ale także wspaniałą scenografią i kostiumami, które idealnie oddają klimat epoki. Za sukcesem serialu stoi również znakomita gra aktorska, a w serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)