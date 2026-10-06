Kamil z "Na Wspólnej" znów zostanie ojcem? Łucja zaskoczy go niespodziewanym wyznaniem

Instynkt macierzyński Łucji w "Na Wspólnej". Chce dziecka z Kamilem

W 4295. odcinku serialu "Na Wspólnej" pojawi się temat powiększenia rodziny Hofferów. Od narodzin małej Ani, córki Kamila ze zmarłą Anną Kolendą (Katarzyna Wajda), minie już trochę czasu. Adopcja Uli przez Hoffera i Zuzę (Małgorzata Socha) również będzie historią sprzed lat. Łucja, mimo że będzie traktować obie dziewczynki z ogromną czułością, zacznie odczuwać brak własnego potomstwa. Codzienna opieka nad pociechami partnera sprawi, że w młodej lekarce obudzi się silny instynkt macierzyński.

Sytuacja nabierze tempa w 4295. odsłonie "Na Wspólnej", kiedy Łucja otwarcie powie Kamilowi o swoich pragnieniach. Przyzna wprost, że chciałaby mieć z nim wspólne dziecko. Pozostaje jednak pytanie, czy zapracowany kardiochirurg, wychowujący już dwie córki, będzie gotowy na kolejne wyzwanie rodzicielskie i podzieli entuzjazm swojej ukochanej.

15

Czy Kamil Hoffer z "Na Wspólnej" zgodzi się na powiększenie rodziny?

W 4295. odcinku "Na Wspólnej" problemy wychowawcze nie ominą Kamila, co będzie mogło wpłynąć na jego decyzję. Ula z powodu stresu obleje ostatni egzamin w sesji, co będzie powodem zmartwień troskliwego ojca. Na szczęście studentka nie zostanie ze swoim problemem sama. Oprócz Dexa (Jan Jakubik), pomocną dłoń wyciągnie do niej sam wykładowca (Andrzej Niemyt).

Biorąc pod uwagę te okoliczności, w 4295. odcinku "Na Wspólnej" widzowie dowiedzą się, jak Hoffer zareaguje na propozycję Łucji. Mała Ania będzie już coraz bardziej samodzielna, a para nie będzie musiała już poświęcać tyle uwagi Krystynie (Małgorzata Knothe), która odnalazła miłość u boku Juliusza (Daniel Olbrychski). Być może będzie to odpowiedni moment na kolejne dziecko.

Kamil i Łucja z "Na Wspólnej" będą mieli dziecko? Odpowiedź wkrótce

Fani serialu zastanawiają się, czy w 4295. odcinku "Na Wspólnej" Kamil postanowi spełnić marzenie Łucji o wspólnym potomstwie. Czy Agierówna w końcu zostanie biologiczną matką, a Hoffer powita na świecie trzecie dziecko? Niewykluczone, że Ania i Ula zyskają przyrodnie rodzeństwo, a Krystyna doczeka się biologicznej wnuczki. Rozwój tych wydarzeń będziemy mogli śledzić w nadchodzących epizodach popularnej telenoweli.

"Na Wspólnej" odcinek 4295. Data i godzina emisji w TVN

Premiera 4295. odcinka "Na Wspólnej" zaplanowana jest na czwartek, 15 października 2026 roku. Epizod zostanie wyemitowany na antenie TVN tradycyjnie o godzinie 20.15.