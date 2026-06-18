Wadlewo wciąż żyje miłosnymi zawirowaniami wokół lokalnego doktora, Jurka. Po rozstaniu z posterunkową Adrianną, kiedy to odkrył jej kłamstwo, lekarz starał się na nowo ułożyć swoje życie. Właśnie wtedy w jego przychodni pojawiła się Adelajda Żak. Celebrytka zjawiła się w wiosce pod pretekstem problemów zdrowotnych, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że Jurek jest obecnie wolny. Szybko okazało się, że gwiazda szuka jedynie pretekstu, aby zbliżyć się do byłego męża. W poszukiwaniu kontaktu z lekarzem Adelajda zaczyna coraz częściej odwiedżać Wadlewo. Jej wizyta w świetlicy stanie się początkiem nowego konfliktu, w który wciągnięci zostaną również inni mieszkańcy wioski.

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Adelajda z "Pierwszej miłości" planuje zdobyć Jurka

W najnowszym, 4243. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Adelajda Żak nie zamierza odpuszczać i nadal próbuje nawiązać bliższą relację z Jurkiem. Oczekując na doktora w świetlicy, celebrytka nie potrafi ukryć swojej ciekawości. W efekcie staje się świadkiem niezwykle ostrej wymiany zdań między Jadzią a Wioletką.

Jadzia z "Pierwszej miłości" umawia się na randkę z Waldkiem

Gwiazda nie potrafi utrzymać języka za zębami i postanawia włączyć się do cudzego sporu. Bez ogródek udziela załamanej Jadzi kilku "dobrych rad" na temat tego, jak skutecznie odzyskać ukochanego męża. Zmotywowana słowami popularnej artystki Jadzia nie czeka długo i przechodzi do konkretów. Kobieta wykonuje zdecydowany ruch i zaprasza Waldka na spotkanie.

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