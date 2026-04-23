Hubert z "Barw szczęścia" zdradzony! Ukochana kobieta zagra na jego uczuciach

"Barwy szczęścia", odcinek 3380. Kiedy oglądać w TVP2?

Ostatnie zawirowania wokół rodzinnego gniazda Pyrków skutecznie pozbawiły Huberta jakichkolwiek złudzeń, a sytuacja zaczyna całkowicie wymykać się spod kontroli. Niezrozumiałe działania Iwony oraz zaskakująca postawa Lucyny już wcześniej mocno nadszarpnęły jego zaufanie do rodziny. Kolejne kluczowe decyzje, które zapadały całkowicie bez jego wiedzy, sprawiły, że mężczyzna zaczął tracić grunt pod nogami. Widzowie zobaczą te emocjonujące sceny w czwartek, 14 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

Hubert zdradzony w nowych "Barwach szczęścia". Deweloper wkracza do akcji

Zbliżający się, 3380. odcinek "Barw szczęścia" przyniesie potwierdzenie najczarniejszych obaw Pyrki. Hubert z rosnącą wściekłością i bezsilnością będzie musiał patrzeć, jak bezwzględny deweloper Wilk systematycznie przekonuje kolejnych sąsiadów z ulicy Zacisznej do pozbycia się swoich nieruchomości. Biznesmen nie zamierza rezygnować ze swoich planów, jego działania stają się niezwykle skuteczne, a wizja drastycznych zmian w spokojnej okolicy przybiera realnych kształtów.

Prawdziwy dramat rozegra się jednak w chwili, gdy Pyrka dowie się o zaskakujących zamiarach własnej siostry. Informacja o tym, że Agata poważnie rozważa lukratywną ofertę Wilka, spadnie na niego jak grom z jasnego nieba. Dla Huberta to niewyobrażalny szok i potężny cios w plecy, który boli podwójnie, ponieważ zadaje go najbliższa krew. Dla Pyrki to jak zdrada ze strony siostry, której nie da rady przeboleć. Uświadomi sobie, że osoba, za którą skoczyłby w ogień, właśnie przeszła do obozu wroga.

Agata i Wilk zawrą umowę? Poważny kryzys w rodzinie Pyrków

W tym momencie nerwy zostaną napięte do absolutnych granic. Hubert boleśnie odczuje, że w walce o ocalenie rodzinnego majątku został całkowicie osamotniony, a jego zdanie przestało się dla kogokolwiek liczyć. Zainteresowanie siostry sprzedażą domu potraktuje nie jako zwykłą transakcję finansową, ale jako brutalny atak na fundamentalne wartości rodziny i niszczenie wspólnoty, o którą tak zaciekle walczył.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że deweloperska burza na Zacisznej doprowadzi do głębokich pęknięć w lokalnej społeczności. Relacje między najbliższymi członkami rodziny zostaną wystawione na najcięższą z możliwych prób. Choć jeszcze chwilę temu wydawało się, że Pyrkowie zażegnali największe problemy, dla zdesperowanego Huberta to dopiero preludium do gigantycznego kryzysu.

Barwy szczęścia, zwiastun. Kolejna kłótnia Renaty i Dominiki