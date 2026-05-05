"Gliniarze": streszczenie odcinka 1202

W ostatnim czasie serial "Gliniarze" przedstawił wyjątkowo skomplikowaną sprawę, w której zespół musiał odnaleźć mordercę jednego z własnych kolegów. Adam i Olga skupili się na poszukiwaniach zabójcy Wiktora Majeckiego, policjanta próbującego wcześniej rozbić niebezpieczną szajkę przemytniczą. Trop zaprowadził ich do organizacji, którą zarządzał były oficer wywiadu, a podejrzenie o dokonanie egzekucji padło na skorumpowanego funkcjonariusza, który dawniej partnerował ofierze. Całe dochodzenie wymagało od detektywów wdrożenia wyjątkowo niestandardowych metod, by skutecznie uderzyć w przestępcze struktury. W tym celu Roksana Cieślak podjęła się ryzykownej misji i przeniknęła incognito do niebezpiecznego, mafijnego środowiska. Warto zatem sprawdzić, jakie wyzwania czekają na śledczych w kolejnym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1202 - streszczenie

Nad brzegiem Wisły przypadkowe osoby odnajdują dotkliwie pobitą kobietę, której stan jest krytyczny. Mimo podjętej próby ratunku, poszkodowana umiera w drodze do szpitala, co zmusza detektywów do natychmiastowego działania. Natalia i Kuba w toku pierwszych czynności ustalają, że ofiara poprzedniej nocy bawiła się na własnym wieczorze panieńskim. Rano jej zaniepokojony narzeczony zgłosił zaginięcie, nie wiedząc jeszcze, że doszło do tragedii. Funkcjonariusze sprawdzają telefon zmarłej i odkrywają, że w nocy widziała się z kolegą z pracy, który staje się głównym podejrzanym. Wkrótce jednak pojawia się niespodziewany trop, który wymusza na śledczych całkowitą zmianę dotychczasowych założeń.

"Gliniarze" odc. 1202 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji o warszawskich detektywach mogą przygotować się na kolejną dawkę kryminalnych zagadek już w najbliższym czasie. Serial jest emitowany regularnie, pozwalając na bieżąco sprawdzać poczynania poszczególnych par policjantów. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby nie przegapić postępów w prowadzonym dochodzeniu. Premiera opisywanej historii została zaplanowana na drugą połowę maja. Odcinek 1202 zostanie wyemitowany 12 maja 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie kanału Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to produkcja, która od lat cieszy się dużą popularnością dzięki pokazywaniu pracy policji od kulis. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania dla warszawskich detektywów, którzy mierzą się z niebezpiecznymi przestępcami w stolicy. To historie pełne pościgów i trudnych śledztw, w których liczy się każda minuta oraz spostrzegawczość funkcjonariuszy. Jeśli lubicie obserwować, jak stróże prawa rozwiązują skomplikowane łamigłówki, ten serial z pewnością przypadnie wam do gustu. W serialu występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)