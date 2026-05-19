Finał sezonu „M jak miłość”. Marysia pozna prawdę, dlaczego Agnes tak zbliżyła się do Pawła

Emisja finałowego odcinka 1936 „M jak miłość”

Zbliżający się 1936 odcinek „M jak miłość” utwierdzi widzów w przekonaniu, że zażyłość między Agnes a Pawłem będzie kontynuowana, jednak dopiero po przerwie wakacyjnej. Zduński wróci do Warszawy, a Agnes z każdą chwilą zacznie odczuwać coraz większą pustkę po rozłące z Antosiem. Lekarka przez dłuższy czas pełniła rolę matki dla chłopca po śmierci Franki, i teraz w pełni uzmysłowi sobie, że zajmowanie się małym Antkiem to najpiękniejsze doświadczenie w jej życiu. Wpłynie na to przede wszystkim okrutna diagnoza, wedle której nigdy nie doczeka się biologicznego potomstwa.

Agnes z „M jak miłość” tęskni za Pawłem i Antosiem

Na zakończenie sezonu „M jak miłość” myśli Agnes będą nieustannie krążyć wokół Pawła i jego synka. Ich kontakt na ten moment ograniczy się jednak do rozmów telefonicznych. Zduński po uporaniu się z problemami zdrowotnymi rzuci się w wir obowiązków zawodowych, podczas gdy córka Artura pochłonięta zostanie pracą w przychodni. Kolejna telefoniczna wymiana zdań z Pawłem sprawi jednak, że Agnes zrozumie, jak bardzo doskwiera jej brak fizycznej obecności chłopca i przedłużająca się rozłąka.

Dramatyczne wyznanie Agnes w finale sezonu „M jak miłość”

To właśnie w 1936 odcinku „M jak miłość” dojdzie do poruszającej rozmowy Agnes z Marysią. Lekarka wyjawi Rogowskiej swój dramat, tłumacząc silną więź, jaka narodziła się między nią a Antosiem. Wyzna wprost, że darzy chłopca matczynym uczuciem i nie potrafi już funkcjonować bez jego obecności. Wszystko dlatego, że ze względu na swój stan zdrowia nigdy nie zajdzie w ciążę. To wyznanie sprawi, że Rogowska spojrzy na wsparcie, jakiego Agnes udzieliła Pawłowi, z jeszcze większym podziwem, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych uczuć kiełkujących między dorosłymi.

Finał sezonu „M jak miłość” to moment, w którym Marysia dowie się o dramacie Agnes. Wcześniej tajemnicę poznał Paweł. Lekarka, mimo konsultacji z wybitnymi fachowcami z Niemiec, usłyszała jednoznaczny werdykt – bezpłodność ostatecznie przekreśla jej marzenia o posiadaniu własnej rodziny.