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W poprzednim odcinku Marcin bezskutecznie próbował namówić Renatę na powrót do ośrodka leczenia uzależnień. Kobieta wypierała problem i potajemnie zdobywała kolejne leki. Na widok Marcina z koleżanką z pracy urządziła mu scenę zazdrości. Karolina w tajemnicy przed Brunem konsultowała z mecenas Paszkowską projekt intercyzy. W hotelu Stańskich pojawiła się policja, a po zgłoszeniu Justina funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Natalia sfinalizowała umowę najmu z Jaworskim i zaczęła przygotowania do przeprowadzki. Tymczasem Tolek próbował przekonać Basię, by przyjęła Rawiczową pod swój dach.
„Barwy szczęścia” odcinek 3395 - streszczenie
Relacja Renaty i Marcina znajdzie się w poważnym kryzysie. Renatą będą targać silne emocje i coraz większa zazdrość. Dominika zacznie namawiać przyjaciółkę, by wróciła na odwyk. Sytuacja zrobi się jeszcze trudniejsza, gdy Kodur poprosi Renatę o test na narkotyki, a ona stanowczo odmówi. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi ponownie mu zaufać. Skotnicki wciąż będzie zbierał dowody przeciwko Karolinie i zaangażuje w sprawę Celinę. Natalia i Rawiczowa zamkną formalności po sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzka seniorki do Basi i Tolka pomoże jej odzyskać spokój wśród przyjaciół.
„Barwy szczęścia” odcinek 3395 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3395. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 10 września 2026 roku o godz. 20:05. W tym czasie napięcie między Renatą i Marcinem sięgnie zenitu. Ola nadal będzie miała wątpliwości, czy może zaufać Justinowi.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. To historie ludzi z różnych pokoleń, którzy inaczej patrzą na życie i próbują odnaleźć się w nowych sytuacjach. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak