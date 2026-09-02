W poprzednim odcinku Marcin bezskutecznie próbował namówić Renatę na powrót do ośrodka leczenia uzależnień. Kobieta wypierała problem i potajemnie zdobywała kolejne leki. Na widok Marcina z koleżanką z pracy urządziła mu scenę zazdrości. Karolina w tajemnicy przed Brunem konsultowała z mecenas Paszkowską projekt intercyzy. W hotelu Stańskich pojawiła się policja, a po zgłoszeniu Justina funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Natalia sfinalizowała umowę najmu z Jaworskim i zaczęła przygotowania do przeprowadzki. Tymczasem Tolek próbował przekonać Basię, by przyjęła Rawiczową pod swój dach.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3395 - streszczenie

Relacja Renaty i Marcina znajdzie się w poważnym kryzysie. Renatą będą targać silne emocje i coraz większa zazdrość. Dominika zacznie namawiać przyjaciółkę, by wróciła na odwyk. Sytuacja zrobi się jeszcze trudniejsza, gdy Kodur poprosi Renatę o test na narkotyki, a ona stanowczo odmówi. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi ponownie mu zaufać. Skotnicki wciąż będzie zbierał dowody przeciwko Karolinie i zaangażuje w sprawę Celinę. Natalia i Rawiczowa zamkną formalności po sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzka seniorki do Basi i Tolka pomoże jej odzyskać spokój wśród przyjaciół.

„Barwy szczęścia” odcinek 3395 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3395. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 10 września 2026 roku o godz. 20:05. W tym czasie napięcie między Renatą i Marcinem sięgnie zenitu. Ola nadal będzie miała wątpliwości, czy może zaufać Justinowi.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. To historie ludzi z różnych pokoleń, którzy inaczej patrzą na życie i próbują odnaleźć się w nowych sytuacjach. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak