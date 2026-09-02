"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3395

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 9:13

W 3395. odcinku „Barw szczęścia” Renata znajdzie się pod coraz większą presją. Gdy Kodur poprosi ją o test na narkotyki, usłyszy stanowczą odmowę. Marcin będzie patrzył, jak zazdrość i silne emocje coraz bardziej niszczą ich relację.

Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Marcin bezskutecznie próbował namówić Renatę na powrót do ośrodka leczenia uzależnień. Kobieta wypierała problem i potajemnie zdobywała kolejne leki. Na widok Marcina z koleżanką z pracy urządziła mu scenę zazdrości. Karolina w tajemnicy przed Brunem konsultowała z mecenas Paszkowską projekt intercyzy. W hotelu Stańskich pojawiła się policja, a po zgłoszeniu Justina funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Natalia sfinalizowała umowę najmu z Jaworskim i zaczęła przygotowania do przeprowadzki. Tymczasem Tolek próbował przekonać Basię, by przyjęła Rawiczową pod swój dach.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3395 - streszczenie

Relacja Renaty i Marcina znajdzie się w poważnym kryzysie. Renatą będą targać silne emocje i coraz większa zazdrość. Dominika zacznie namawiać przyjaciółkę, by wróciła na odwyk. Sytuacja zrobi się jeszcze trudniejsza, gdy Kodur poprosi Renatę o test na narkotyki, a ona stanowczo odmówi. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi ponownie mu zaufać. Skotnicki wciąż będzie zbierał dowody przeciwko Karolinie i zaangażuje w sprawę Celinę. Natalia i Rawiczowa zamkną formalności po sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzka seniorki do Basi i Tolka pomoże jej odzyskać spokój wśród przyjaciół.

„Barwy szczęścia” odcinek 3395 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3395. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 10 września 2026 roku o godz. 20:05. W tym czasie napięcie między Renatą i Marcinem sięgnie zenitu. Ola nadal będzie miała wątpliwości, czy może zaufać Justinowi.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. To historie ludzi z różnych pokoleń, którzy inaczej patrzą na życie i próbują odnaleźć się w nowych sytuacjach. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
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Rolki

barwy szczęścia