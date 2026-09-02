"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3394

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 9:11

W 3394. odcinku „Barw szczęścia” Marcin spróbuje przekonać Renatę, by wróciła na leczenie. Kobieta nie będzie chciała przyznać, że ma problem. Gdy zobaczy partnera z koleżanką z pracy, puszczą jej nerwy. Tymczasem w hotelu Stańskich pojawi się policja.

Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Broda wciąż nie mógł przestać myśleć o Jance. Gdy przypadkiem spotkał ją w sklepie Grzelaków, dowiedział się o ostatkowej zabawie w remizie. Pojechał więc do Brzezin z własnymi wypiekami, licząc, że zdobędzie jej względy. Kiedy w miejscowości wybuchł pożar, Broda ruszył do akcji razem ze strażakami, chcąc zaimponować wybrance. Mariusz nadal szukał pieniędzy na rekultywację skażonych terenów i rozważał sprzedaż części gruntów. Tolek dostał z sądu zawiadomienie o terminie rozprawy rozwodowej, a Rawiczowa wynajęła mieszkanie od Jaworskiego. Nie wiedziała, że Natalia także planuje przeprowadzkę.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3394 - streszczenie

Marcin będzie namawiał Renatę, by wróciła do ośrodka leczenia uzależnień, ale nic z tego nie wyjdzie. Kobieta nadal nie przyzna się do problemu i potajemnie zdobędzie kolejne leki. Gdy zobaczy Marcina z koleżanką z pracy, zrobi partnerowi scenę zazdrości. Karolina ukryje przed Brunem, że konsultuje projekt intercyzy z mecenas Paszkowską. W hotelu Stańskich pojawi się policja. Po zgłoszeniu Justina funkcjonariusze zabezpieczą nagrania z monitoringu. Natalia dopnie umowę najmu z Jaworskim i zacznie przygotowania do przeprowadzki. Tolek spróbuje przekonać Basię, by przyjęła Rawiczową pod swój dach.

„Barwy szczęścia” odcinek 3394 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3394. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje w środę, 9 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Marcin po raz kolejny spróbuje pomóc Renacie, ale jej reakcja mocno go zaskoczy. Między partnerami zrobi się naprawdę nerwowo.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Ich codzienność wypełniają rodzinne konflikty, rozstania, sekrety, choroby i trudne decyzje. Nie brakuje też miłosnych zawirowań, problemów w pracy oraz spraw społecznych i kryminalnych. Losy mieszkańców splatają się ze sobą mimo różnic wieku i charakterów. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
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Rolki

barwy szczęścia