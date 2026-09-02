W poprzednim odcinku Broda wciąż nie mógł przestać myśleć o Jance. Gdy przypadkiem spotkał ją w sklepie Grzelaków, dowiedział się o ostatkowej zabawie w remizie. Pojechał więc do Brzezin z własnymi wypiekami, licząc, że zdobędzie jej względy. Kiedy w miejscowości wybuchł pożar, Broda ruszył do akcji razem ze strażakami, chcąc zaimponować wybrance. Mariusz nadal szukał pieniędzy na rekultywację skażonych terenów i rozważał sprzedaż części gruntów. Tolek dostał z sądu zawiadomienie o terminie rozprawy rozwodowej, a Rawiczowa wynajęła mieszkanie od Jaworskiego. Nie wiedziała, że Natalia także planuje przeprowadzkę.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Barwy szczęścia” odcinek 3394 - streszczenie

Marcin będzie namawiał Renatę, by wróciła do ośrodka leczenia uzależnień, ale nic z tego nie wyjdzie. Kobieta nadal nie przyzna się do problemu i potajemnie zdobędzie kolejne leki. Gdy zobaczy Marcina z koleżanką z pracy, zrobi partnerowi scenę zazdrości. Karolina ukryje przed Brunem, że konsultuje projekt intercyzy z mecenas Paszkowską. W hotelu Stańskich pojawi się policja. Po zgłoszeniu Justina funkcjonariusze zabezpieczą nagrania z monitoringu. Natalia dopnie umowę najmu z Jaworskim i zacznie przygotowania do przeprowadzki. Tolek spróbuje przekonać Basię, by przyjęła Rawiczową pod swój dach.

„Barwy szczęścia” odcinek 3394 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3394. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje w środę, 9 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Marcin po raz kolejny spróbuje pomóc Renacie, ale jej reakcja mocno go zaskoczy. Między partnerami zrobi się naprawdę nerwowo.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Ich codzienność wypełniają rodzinne konflikty, rozstania, sekrety, choroby i trudne decyzje. Nie brakuje też miłosnych zawirowań, problemów w pracy oraz spraw społecznych i kryminalnych. Losy mieszkańców splatają się ze sobą mimo różnic wieku i charakterów. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak