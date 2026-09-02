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W poprzednim odcinku Broda wciąż nie mógł przestać myśleć o Jance. Gdy przypadkiem spotkał ją w sklepie Grzelaków, dowiedział się o ostatkowej zabawie w remizie. Pojechał więc do Brzezin z własnymi wypiekami, licząc, że zdobędzie jej względy. Kiedy w miejscowości wybuchł pożar, Broda ruszył do akcji razem ze strażakami, chcąc zaimponować wybrance. Mariusz nadal szukał pieniędzy na rekultywację skażonych terenów i rozważał sprzedaż części gruntów. Tolek dostał z sądu zawiadomienie o terminie rozprawy rozwodowej, a Rawiczowa wynajęła mieszkanie od Jaworskiego. Nie wiedziała, że Natalia także planuje przeprowadzkę.
„Barwy szczęścia” odcinek 3394 - streszczenie
Marcin będzie namawiał Renatę, by wróciła do ośrodka leczenia uzależnień, ale nic z tego nie wyjdzie. Kobieta nadal nie przyzna się do problemu i potajemnie zdobędzie kolejne leki. Gdy zobaczy Marcina z koleżanką z pracy, zrobi partnerowi scenę zazdrości. Karolina ukryje przed Brunem, że konsultuje projekt intercyzy z mecenas Paszkowską. W hotelu Stańskich pojawi się policja. Po zgłoszeniu Justina funkcjonariusze zabezpieczą nagrania z monitoringu. Natalia dopnie umowę najmu z Jaworskim i zacznie przygotowania do przeprowadzki. Tolek spróbuje przekonać Basię, by przyjęła Rawiczową pod swój dach.
„Barwy szczęścia” odcinek 3394 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3394. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje w środę, 9 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Marcin po raz kolejny spróbuje pomóc Renacie, ale jej reakcja mocno go zaskoczy. Między partnerami zrobi się naprawdę nerwowo.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Ich codzienność wypełniają rodzinne konflikty, rozstania, sekrety, choroby i trudne decyzje. Nie brakuje też miłosnych zawirowań, problemów w pracy oraz spraw społecznych i kryminalnych. Losy mieszkańców splatają się ze sobą mimo różnic wieku i charakterów. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak