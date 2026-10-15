Felicita, odcinek 21: Marco przyciśnie Tiziano do muru! Ojciec Davide stanie przed trudnym wyborem

Marco stawia Tiziano ultimatum w 21. odcinku serialu „Felicita”

Marco postanawia interweniować w sprawie Davide. W 21. odcinku serialu „Felicita” chłopak nie przejdzie obojętnie obok rodzinnego dramatu. Sytuacja Davide jest bardzo trudna – ojciec próbuje wciągnąć go w nielegalne działania i stosuje przemoc fizyczną. Marco zdecyduje się na stanowczy krok i postawi Tiziano ultimatum. Dla ojca Davide będzie to spore wyzwanie. Interwencja Marco może okazać się kluczowa dla przyszłości Davide, który desperacko potrzebuje pomocy, by uwolnić się od toksycznego rodzica.

Zośka i Ewka zdobywają dowody przeciwko Piotrowi w 21. odcinku „Felicita”

W poprzednim, 20. odcinku „Felicita”, Zośka i Ewka wnikliwie analizowały sprawę ewentualnych oszustw finansowych powiązanych z włoską nieruchomością. Piotr posunął się nawet do prób układów z Giulią, omijając Zośkę. W 21. odcinku nastąpi jednak przełom. Kobiety odnajdą pełnomocnictwo, które da im narzędzie do walki z Piotrem. Dokument ten pozwoli im na podjęcie konkretnych kroków w celu rozwikłania podejrzanych kwestii. Ich upór może przynieść oczekiwane rezultaty.

Enzo zdobywa się na szczerość w 21. odcinku „Felicita”

W 21. odcinku „Felicita” również Enzo zdecyduje się na odważne posunięcie. Mężczyzna w końcu zdradzi Stelli prawdę na swój temat, co wcześniej sprawiało mu ogromną trudność. Ta chwila szczerości może całkowicie zmienić relację między nimi i to, jak kobieta go postrzega.

Z kolei Oliwia znajdzie się na granicy poważnej kłótni z Alką i Lokim. Napięta sytuacja między przyjaciółmi niemal doprowadzi do końca ich znajomości. Kłopoty nastolatki udowodnią, że nie tylko dorośli muszą radzić sobie z trudnymi wyborami i ich skutkami.

„Felicita” – kiedy i gdzie oglądać 21. odcinek?

Premiera 21. odcinka serialu „Felicita” odbędzie się we wtorek, 27 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie wyemitowane dotąd epizody można również oglądać w internecie, korzystając z platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial „Felicita” i kto w nim gra?

„Felicita” to 26-odcinkowy, polsko-włoski serial obyczajowy realizowany przez TVP. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparto na powieściach „Felicità” (Katarzyna Kalicińska, Radosław Figura) oraz „Primo Amore” (Kamila Kisała, Anita Nawrocka, Paweł Trześniowski).

W centrum wydarzeń znajduje się Zośka, psycholożka z Warszawy, która razem z córką Oliwią udaje się do Polignano a Mare. Kobiety podążają śladem listu zostawionego przez zmarłego Kamila. We Włoszech dowiadują się o jego podwójnym życiu – mężczyzna miał tam partnerkę, syna Nico i udziały w nieruchomościach. Konflikt o spadek i rodzinne sekrety wymuszają na bohaterkach konfrontację z przeszłością i poszukiwanie własnej drogi.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Laura Breszka w roli Zośki

Dawid Ogrodnik wcielający się w Kamila

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit grający Davide

Anna Dereszowska w roli Ewki

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