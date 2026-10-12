Felicita, odcinek 18: Oliwia zniknie bez śladu, a Zośka nie wytrzymała po nerwowych poszukiwaniach

Giulia szokuje Zośkę w 18. odcinku "Felicita"

W nadchodzącym epizodzie "Felicita" prawda o relacji Giulii i Kamila wyjdzie na jaw. Włoszka zdobędzie się na szczerość i przyzna przed Zośką, że jej miłość do mężczyzny była prawdziwa. Kobieta żyła w przekonaniu, że uda im się stworzyć szczęśliwy związek na lata. Jej słowa sprawią, że Zośka zacznie zastanawiać się, czy Kamil faktycznie zamierzał porzucić polską rodzinę dla nowej miłości na Półwyspie Apenińskim. Wyznanie to rzuci nowe światło na tajemnice zmarłego męża.

Oliwia chce pomóc Davide uciec w 18. odcinku "Felicita"

Włoski znajomy Oliwii od dłuższego czasu skrywał mroczną tajemnicę. Choć nastolatka przeczuwała, że w jego domu dzieje się coś niedobrego, prawda okaże się wstrząsająca. W najnowszym odcinku wyjdzie na jaw, że ojciec znęca się fizycznie nad Davide, próbując wymusić na nim udział w szemranych interesach Tiziano. Zszokowana Oliwia postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaproponuje chłopakowi azyl w Polsce.

Zniknięcie Oliwii wywoła burzę w 18. odcinku "Felicita"

Spotkanie z Davide sprawi, że Oliwia zupełnie zapomni o upływającym czasie. Jej przedłużająca się nieobecność doprowadzi Zośkę do skrajnej rozpaczy i przerażenia. Gdy po długich poszukiwaniach matka wreszcie odnajdzie córkę, emocje wezmą górę i dojdzie do potężnej kłótni. Narastająca frustracja i piętrzące się problemy sprawią, że obie kobiety nie będą potrafiły dojść do porozumienia w obliczu rodzinnego dramatu.

Gdzie i kiedy oglądać 18. odcinek serialu "Felicita"?

Fani włosko-polskiej opowieści nie muszą długo czekać na kontynuację losów bohaterów. Najnowszy odcinek zadebiutuje na ekranach we wtorek, 20 października 2026 roku o godzinie 20:30 w telewizyjnej Jedynce. Osoby, które przegapią premierę, będą mogły nadrobić zaległości w serwisie streamingowym TVP VOD.

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