Felicita, odcinek 17: Zośka zobaczy Marco z Niną i straci do niego zaufanie. Co ich łączy? [ZDJĘCIA]

Zośka w 17. odcinku serialu "Felicita" nakryje Marco i Ninę. Czy łączy ich romans?

Główna bohaterka wraca do włoskiego Polignano, aby ostatecznie zamknąć sprawy związane z podwójnym życiem Kamila. Poszukiwanie prawdy o relacjach męża z lokalną rodziną zejdzie jednak na dalszy plan, gdy dojdzie do niespodziewanego spotkania. Wkrótce Zośka nakryje Marco na tajemniczym spotkaniu z Niną, co natychmiast wywoła w niej lawinę trudnych podejrzeń. Boleśnie doświadczona przez kłamstwa zmarłego partnera kobieta zacznie się zastanawiać, czy jej nowy znajomy również prowadzi podwójną grę. Czas pokaże, czy jej obawy o kiełkujący romans są uzasadnione, czy to jedynie bezpodstawne domysły wynikające z braku zaufania do ludzi.

Oliwia martwi się o Davide. Co wydarzy się w 17. odcinku "Felicity"?

Rodzinne dramaty nie przysłonią Zośce kłopotów własnej córki, która również zdecydowała się na powrót do Włoch. Oliwia spróbuje za wszelką cenę porozmawiać z Davide, ale wszystkie jej próby nawiązania kontaktu spalą na panewce. Nastolatka nie ma pojęcia, że jej bliski przyjaciel jest ofiarą przemocy domowej, o czym wstydzi się komukolwiek opowiedzieć. Jego uporczywe milczenie sprawi, że dziewczyna zacznie odchodzić od zmysłów. Już w poprzednim, szesnastym epizodzie produkcji nabrała poważnych wątpliwości co do zapewnień Giulii o dobrym stanie chłopaka, a obecny brak wiadomości tylko spotęguje jej narastający strach.

Kiedy i gdzie obejrzeć 17. odcinek serialu "Felicita"? Data i godzina emisji

Fani włosko-polskiej produkcji mogą śledzić nowe epizody od poniedziałku do środy punktualnie o godzinie 20:30 na kanale TVP1. Wiadomo już, że siedemnasta odsłona telenoweli zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, będą mogły bez problemu nadrobić zaległości za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej TVP VOD, gdzie na bieżąco trafiają wszystkie wyemitowane już w telewizji odcinki.

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