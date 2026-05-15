Eurowizja 2026 online za darmo. Jak oglądać finał konkursu w internecie?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-15 18:01

16 maja 2026 roku odbędzie się wielki finał Eurowizji! Właśnie tego dnia dowiemy się, kto wygrał 70. edycję słynnego konkursu i które miejsce zajmie Polska. Wielu wierzy, że Alicja Szemplińska ma szansę na dobrą pozycję. Takiego finału nie można przegapić! Sprawdźcie, gdzie oglądać Eurowizję 2026 online całkowicie za darmo!

Eurowizja 2026 - FINAŁ na żywo. Gdzie oglądać online za darmo?

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę, 16 maja w Wiedniu. Na wielkiej i kolorowej scenie nie zabraknie Alicji Szemplińskiej, która w tym roku reprezentuje nasz kraj z utworem "Pray". Transmisja z finału będzie dostępna do oglądania w TVP1 i TVP Polonia w telewizji. Z kolei darmowy stream online na żywo będzie dostępny na stronie TVP VOD oraz oficjalnym kanale Eurowizji w serwisie YouTube.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 FINAŁ - jak głosować na Polskę? Jaki numer SMS i jaka aplikacja?

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

O której godzinie finału Eurowizji 2026?

Po zaskakujących i emocjonujących półfinałach przyszedł czas na ostatnie starcie najlepszych krajów, które zebrały najwięcej głosów i znalazły się w wyścigu o wygraną w prestiżowym konkursie. W 2026 roku Eurowizja zapowiada się na naprawdę wyrównaną, chociaż to Finlandia idzie po kolejne zwycięstwo ze swoim "Liekinheitin". Czy tak się stanie? No i które miejsce zajmie Polska? Przekonamy się już w sobotę. Finał Eurowizji rozpoczyna się o godzinie 21:00. Może potrwać do nawet godziny 1:00 w nocy i dłużej.

Eurowizja 2026 - trofeum dla zwycięzcy, kryształowy mikrofon
Galeria zdjęć 26

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Kolejność startowa 16.05.2026

  1. Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  2. Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albania: Alis - "Nân"
  6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  7. Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  12. Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  13. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  15. Francja: Monroe - "Regarde !"
  16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja: Felicia - "My System"
  21. Cypr: Antigoni - "Jalla"
  22. Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  23. Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  25. Austria: Cosmó - "Tanzschein"
Eurowizja 2026