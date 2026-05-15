Eurowizja 2026 online za darmo. Jak oglądać finał konkursu w internecie?

Eurowizja 2026 - FINAŁ na żywo. Gdzie oglądać online za darmo?
Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę, 16 maja w Wiedniu. Na wielkiej i kolorowej scenie nie zabraknie Alicji Szemplińskiej, która w tym roku reprezentuje nasz kraj z utworem "Pray". Transmisja z finału będzie dostępna do oglądania w TVP1 i TVP Polonia w telewizji. Z kolei darmowy stream online na żywo będzie dostępny na stronie TVP VOD oraz oficjalnym kanale Eurowizji w serwisie YouTube.
O której godzinie finału Eurowizji 2026?
Po zaskakujących i emocjonujących półfinałach przyszedł czas na ostatnie starcie najlepszych krajów, które zebrały najwięcej głosów i znalazły się w wyścigu o wygraną w prestiżowym konkursie. W 2026 roku Eurowizja zapowiada się na naprawdę wyrównaną, chociaż to Finlandia idzie po kolejne zwycięstwo ze swoim "Liekinheitin". Czy tak się stanie? No i które miejsce zajmie Polska? Przekonamy się już w sobotę. Finał Eurowizji rozpoczyna się o godzinie 21:00. Może potrwać do nawet godziny 1:00 w nocy i dłużej.
Eurowizja 2026 - FINAŁ. Kolejność startowa 16.05.2026
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nân"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"