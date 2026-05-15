W poprzednim odcinku (290) Ferit naciskał na Seyran, by zdecydowali się na dziecko, mimo że ona nie czuła się jeszcze gotowa na macierzyństwo. Orhan odkrył, że syn Betul nie jest jego biologicznym dzieckiem, lecz postanowił zachować tę informację dla siebie i wychować chłopca jako Korhana, by uniknąć skandalu. Suna, obawiając się reakcji Abidina, błagała Ferita o dyskrecję w sprawie zastawienia domu pod kredyt. Ferit zainwestował duże środki w kamienie szlachetne do swojego projektu, a Esme odkryła manipulacje Kazima w rachunkach i rozpętała awanturę, oskarżając go o okradanie rodziny.

Bankructwo i bolesna prawda o zdrowiu

Ferit i cała rodzina Korhanów przeżywają szok, gdy okazuje się, że zakupione za fortunę kamienie szlachetne są bezwartościowymi falsyfikatami, co spycha holding na skraj ostatecznego upadku. Równolegle Suna, widząc nadzieje siostry, decyduje się na brutalną szczerość i mówi Seyran o jej problemach zdrowotnych, które sprawią, że zajście w ciążę będzie niemal niemożliwe, co całkowicie załamuje młodą kobietę w obliczu wcześniejszych nacisków Ferita.

Orhan wychowa nie swoje dziecko

Orhan publicznie ogłasza, że uznaje dziecko Betul za swoje i ucina wszelkie spekulacje na temat testów, co Gulgun odbiera jako osobisty policzek i wyrafinowane oszustwo.

Abidin znowu czuje się oszukany

Tymczasem Abidin spotyka tajemniczą kobietę podającą się za jego biologiczną matkę, która chcąc zasiać ziarno niepewności, wyjawia mu prawdę o potajemnym zastawieniu rezydencji przez Sunę i Ferita. Ta wiadomość doprowadza go do wściekłości i sprawia, że czuje się całkowicie oszukany przez najbliższe mu osoby.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 15 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 290 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet