W poprzednim odcinku „La Promesy” Gregorio znów zakradł się do posiadłości i spotkał się z Pią. Tadeo przekazał Catalinie ważne informacje o ziemi Adriana, a to może odbić się na wszystkich okolicznych dzierżawcach. Maria w tym czasie robiła sekretne notatki i pilnowała, żeby nikt jej nie przyłapał. Vera powiedziała Santosowi wprost, że z jej strony nie ma mowy o głębszym uczuciu. Martina przyjęła zaproszenie Asdrubala i poszła z nim do opery, a rozgoryczona markiza Cruz wyładowała złość na Alonsie. Jak te wydarzenia wpłyną na dalsze losy bohaterów?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 451 - streszczenie

W odcinku 451 Petra nie odpuszcza i coraz mocniej naciska na Pię, żeby wróciła do codziennych obowiązków. To trudne, bo kobiecie wciąż grozi niebezpieczeństwo, więc Rómulo, za zgodą markiza, organizuje dla niej ochronę. Margarita kolejny raz próbuje wpłynąć na córkę i przekonać Martinę do Ignacia. Tymczasem Catalina spędza coraz więcej czasu z Adrianem, a między nimi robi się coraz bliżej. Wśród służby Lope nie potrafi pogodzić się z tym, że Vera jest z Santosem. Santos widzi jej chłód i dystans, a narastająca frustracja pcha go do brutalnego kroku.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 451 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„La Promesę” można oglądać na TVP2 kilka razy w tygodniu. Dzięki regularnej emisji łatwo być na bieżąco z losami rodziny Luján i pałacowej służby. Odcinek 451 TVP2 pokaże 10 sierpnia 2026 roku o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To kostiumowa telenowela, której akcja przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku. Serial opowiada o Janie, która podejmuje pracę w bogatym domu, by wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje się, gdy zaczyna darzyć uczuciem syna markiza i musi wybierać między zemstą a miłością. W tle są klasowe podziały, mroczne sekrety i walka o rodzinny majątek. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)