"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 307

Wracamy do burzliwego świata rodziny Korhanów, w którym ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" wywróciły codzienność bohaterów do góry nogami. Ferit oraz Cengiz zdołali w końcu namierzyć kryjówkę Wielkiej Pani, lecz to niespodziewany gest Halisa, który postanowił oddać rezydencję w imię pokoju, stał się głównym punktem zapalnym. Młody Korhan nie potrafił zaakceptować tej decyzji, podczas gdy Gulgun odkryła prawdę o mieszkaniu wynajmowanym wspólnie przez Orhana i Ifakat. Prawdziwe chwile grozy rozegrały się jednak w szpitalu, gdy odzyskująca na moment przytomność Suna próbowała wyznać coś ważnego Seyran. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia kobiety zmusiło lekarzy do podjęcia dramatycznej walki o jej życie. Warto zatem sprawdzić, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalszy rozwój wypadków.

"Złoty chłopak" odc. 307 - streszczenie

W najbliższym odcinku lekarze toczą intensywną walkę o życie Suny, która znajduje się w bardzo ciężkim stanie. W tym samym czasie Esme przechodzi przez osobisty dramat, ponieważ silny stres doprowadza do utraty przez nią ciąży. Halis odbywa poważną rozmowę z Feritem, starając się przekonać go do zaniechania planów zemsty na rzecz ratowania stabilności rodziny. Na szczęście Suna w końcu odzyskuje przytomność, co daje bliskim nadzieję na poprawę sytuacji. Ifakat planuje na chwilę pojawić się w rezydencji, aby zabrać stamtąd swoją własność. Tymczasem Abidin nie zamierza się poddawać i wymyśla sposób, dzięki któremu będzie mógł spotkać się z chorą Suną.

"Złoty chłopak" odc. 307 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z niecierpliwością czekają na każdą kolejną odsłonę losów rodziny Korhanów. Telewizja Polska regularnie udostępnia nowe epizody tej popularnej opowieści na swojej głównej antenie. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Seyran i Ferita. Premiera tego konkretnego epizodu została zaplanowana na poniedziałek. Odcinek 307 serialu "Złoty chłopak" zostanie wyemitowany 8 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany miłośników rodzinnych dramatów i skomplikowanych relacji miłosnych. Historia zaczęła się od wymuszonego małżeństwa rozpieszczonego dziedzica z dziewczyną, która za wszelką cenę chciała zachować niezależność. Choć po drodze było mnóstwo kłótni i rozstań, bohaterowie wciąż czują do siebie przyciąganie, mimo że obecnie próbują układać sobie życie osobno. To opowieść o wielkich pieniądzach, honorze i tajemnicach, które skrywają mury stambulskiej posiadłości. W serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoglu (jako Seyran Sanli)

Beril Pozam (jako Suna Sanli)

Diren Polatogullari (jako Kazim Sanli)

Gülçin Santircioglu (jako Ifakat Korhan)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)