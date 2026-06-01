"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 308

Wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przybrały ostatnio wyjątkowo gwałtowny obrót, zmuszając bohaterów do zmierzenia się z bolesną rzeczywistością. Lekarze zdołali na szczęście uratować życie Suny, która po pewnym czasie odzyskała przytomność. Niestety ogromny stres odcisnął bolesne piętno na Esme, przez co kobieta w tragicznych okolicznościach straciła nienarodzone dziecko. Halis próbował w tym czasie wpłynąć na postawę Ferita, przekonując go do porzucenia myśli o zemście na rzecz ratowania wspólnego dobra rodziny. Podczas gdy Ifakat podjęła decyzję o powrocie do rezydencji po swoje rzeczy, zdeterminowany Abidin w końcu znalazł sposób, by spotkać się z ukochaną. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Złoty chłopak" odc. 308 - streszczenie

Esme, Kazim i Suna decydują się na przeprowadzkę do Gulgun, starając się wspólnie przetrwać czas po kolejnych rodzinnych tragediach. Abidin podejmuje starania, by uzyskać przebaczenie od Suny, gdyż bardzo zależy mu na stworzeniu prawdziwej rodziny i wspólnym wychowywaniu ich dziecka. W międzyczasie Aysen udaje się do Wielkiej Pani z prośbą o znalezienie dla niej zajęcia, podkreślając przy tym, że pozostanie lojalna wobec Abidina. Ferit jest zaniepokojony nagłym zniknięciem Seyran, jednak szybko dowiaduje się, że jej nieobecność jest częścią planu opracowanego wspólnie z Ifakat. Seyran doprowadza do konfrontacji z Wielką Panią i grożąc jej bronią, próbuje wymusić na niej podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej synów. W wyniku szamotaniny i napięcia Seyran rani kobietę, co stawia wszystkich w niezwykle trudnym położeniu.

"Złoty chłopak" odc. 308 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fanów tureckiej produkcji z pewnością ucieszy fakt, że kolejna odsłona przygód znanych postaci pojawi się w telewizji zgodnie z planem. Każdy, kto chce być na bieżąco z wydarzeniami w rezydencji, powinien sprawdzić aktualny grafik emisji. Telewizja Polska kontynuuje pokazywanie tej opowieści w swoim głównym paśmie. Warto przygotować się na popołudniowe spotkanie z ulubionymi postaciami przed telewizorem. Odcinek numer 308 serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć we wtorek, 9 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga uwagę miłośników tureckich opowieści o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości. Historia Ferita i Seyran przeszła długą drogę – od wymuszonego ślubu, przez wielką pasję, aż po obecny etap, gdzie oboje próbują ułożyć sobie życie osobno. Choć akcja mocno ruszyła do przodu i bohaterowie mierzą się z nowymi problemami, ich dawne uczucie wciąż rzuca cień na podejmowane decyzje. Jeśli lubicie opowieści o rodzinnych tajemnicach i walce o własną niezależność, ten tytuł z pewnością jest propozycją wartą uwagi. W serialu występują:

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

(jako Seyran Şanlı) Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Ersin Arıcı (jako Abidin)

(jako Abidin) Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)

(jako Kazim Şanlı) Gözde Kansu (jako Gülgün Korhan)

(jako Gülgün Korhan) Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)

(jako İfakat Korhan) Sezin Bozacı (jako Esme Şanlı)