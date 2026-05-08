"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 919

W świecie pełnym intryg i niespodziewanych zwrotów akcji serial "Dziedzictwo" po raz kolejny pokazał, że życie bohaterów rzadko bywa spokojne. Ostatnio Cansel nie ustawała w próbach upokorzenia Nany i zlecaniu jej trudnych zadań, co ostatecznie doprowadziło do mokrego incydentu z szafką i nabrania poważnych podejrzeń przez Poyraza. Mimo że w salonie fryzjerskim pojawiła się agentka Banu z propozycją wielkiej kariery, Nana stanowczo odrzuciła szansę na wejście w świat modelingu. Równolegle Ferit postawił na rodzinne relacje i zorganizował uroczy piknik, który początkowo zachwycił Ayse swoim sielankowym klimatem. Tę radosną atmosferę na świeżym powietrzu zakłóciło jednak nagłe pojawienie się Deryi, co natychmiast zmieniło bieg wspólnego popołudnia. Warto zatem sprawdzić, jakie jeszcze niespodzianki przygotował los w nadchodzących dniach.

"Dziedzictwo" odc. 919 - streszczenie

Aynur i Sinan zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu, a prokurator nie ukrywa swojego zachwytu nową znajomą. Całej tej sytuacji z boku bacznie przygląda się Adalet, która analizuje ich rosnącą zażyłość. W tym samym czasie Ayse i Ferit starają się budować lepszą relację, chociaż Derya robi wszystko, by ich skłócić ze względu na własną zazdrość. Nana zostaje wciągnięta w intrygę Cansel, która opowiada jej o rzekomych kłopotach finansowych Sahina. Chcąc pomóc bliskim, dziewczyna decyduje się przyjąć propozycję Banu i bierze udział w próbnych zdjęciach. Ponieważ Poyraz sprzeciwia się temu pomysłowi, Nanie podczas sesji towarzyszy Semih. Nikt z bohaterów nie zdaje sobie jednak sprawy, że to właśnie ten człowiek przyczynił się do niesłusznego aresztowania Poyraza.

"Dziedzictwo" odc. 919 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszym przebiegiem tej opowieści nie będą musiały długo czekać na nową odsłonę. Serial regularnie pojawia się na antenie publicznego nadawcy, przyciągając przed ekrany liczną publiczność o stałej porze. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Premiera tego epizodu odbędzie się w TVP1 w dniu 15 maja 2026 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od dłuższego czasu dostarcza mnóstwo zwrotów akcji i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Choć na początku kibicowaliśmy Seher i Yamanowi, teraz życie bohaterów toczy się wokół nowych wątków związanych z Naną i Poyrazem. To klasyczna opowieść o tym, jak trudna przeszłość potrafi rzucać cień na próby budowania szczęśliwej przyszłości. Twórcy dbają o to, by każda postać miała swoje tajemnice, co sprawia, że trudno oderwać się od ekranu. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)