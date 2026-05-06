"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 917

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wiele gorzkich chwil, zmuszając bohaterów do konfrontacji z wyjątkowo trudną rzeczywistością. Poyraz podjął nagłą decyzję o zwolnieniu Nany ze stolarni, a jako główny powód wskazał jej rzekomy brak odpowiednich umiejętności zawodowych. Rozgoryczona kobieta nie miała innego wyjścia i powróciła do pracy w salonie u Cansel, gdzie ponownie doświadczyła bolesnego poniżania. W tym samym czasie Aynur całkowicie oddała się opiece nad Sinanem w szpitalu, jednak przez zaniedbanie własnych potrzeb doprowadziła swój organizm do nagłego osłabienia. Równie ciężko było u Ferita, który starał się naprawić relację z Ayse, lecz jego szczere chęci zostały przyćmione przez nawał pracy oraz perfidne manipulacje ze strony Deryi. Zobaczmy zatem, jak potoczą się te wszystkie skomplikowane losy w najbliższym czasie.
"Dziedzictwo" odc. 917 - streszczenie
Aynur bierze na siebie pełną odpowiedzialność za opiekę nad rannym Sinanem i nie pozwala, aby do jego sali wchodziła nawet pielęgniarka. Gdy prokurator w końcu opuszcza szpital, postanawia zamieszkać u Aynur i Adalet, chcąc ochronić kobiety przed groźnym wspólnikiem Hakana, który wciąż przebywa na wolności. W tym samym czasie Nana, lekceważąc rady Poyraza, udaje się na zakupy do niebezpiecznej okolicy, gdzie staje się celem napaści. Na szczęście Poyraz pojawia się w samą porę, by wyciągnąć ją z opresji i odprowadzić w bezpieczne miejsce. W posiadłości mężczyzny niespodziewanie zjawia się brat Cansel, który jest pod wielkim wrażeniem urody Nany i planuje zawalczyć o jej względy.
"Dziedzictwo" odc. 917 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Produkcja ta jest regularnie emitowana w popołudniowym pasmie telewizyjnym. Każdy kolejny epizod przybliża przebieg skomplikowanych relacji między postaciami. Warto sprawdzić harmonogram, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Premiera tej odsłony odbędzie się na antenie TVP1 już 13 maja 2026 o godzinie 16:05.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to historia, która przez lata przeszła ogromną metamorfozę, zmieniając nie tylko postacie, ale i dynamikę całej opowieści. Zaczynaliśmy od walki Seher o opiekę nad małym Yusufem, a obecnie obserwujemy zupełnie nowe wątki miłosne i dramatyczne zwroty akcji. Serial udowadnia, że nawet po stracie najbliższych można odnaleźć spokój u boku kogoś nowego, choć droga do szczęścia bywa kręta. Produkcja zyskała popularność dzięki obsadzie, która potrafi przyciągnąć uwagę na długie godziny. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)