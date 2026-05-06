"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 917

Redakcja Eska Cinema
2026-05-06 10:43

W 917. odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postanawia zignorować przestrogi bliskich i decyduje się na samodzielne wyjście z domu. Jej wyprawa na zakupy szybko zamienia się w niebezpieczną sytuację, z której ratuje ją niespodziewana interwencja. Tymczasem w rodzinnym domu Poyraza pojawia się nowa postać, która od pierwszych chwil wykazuje ogromne zainteresowanie młodą kobietą.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wiele gorzkich chwil, zmuszając bohaterów do konfrontacji z wyjątkowo trudną rzeczywistością. Poyraz podjął nagłą decyzję o zwolnieniu Nany ze stolarni, a jako główny powód wskazał jej rzekomy brak odpowiednich umiejętności zawodowych. Rozgoryczona kobieta nie miała innego wyjścia i powróciła do pracy w salonie u Cansel, gdzie ponownie doświadczyła bolesnego poniżania. W tym samym czasie Aynur całkowicie oddała się opiece nad Sinanem w szpitalu, jednak przez zaniedbanie własnych potrzeb doprowadziła swój organizm do nagłego osłabienia. Równie ciężko było u Ferita, który starał się naprawić relację z Ayse, lecz jego szczere chęci zostały przyćmione przez nawał pracy oraz perfidne manipulacje ze strony Deryi. Zobaczmy zatem, jak potoczą się te wszystkie skomplikowane losy w najbliższym czasie.

"Dziedzictwo" odc. 917 - streszczenie

Aynur bierze na siebie pełną odpowiedzialność za opiekę nad rannym Sinanem i nie pozwala, aby do jego sali wchodziła nawet pielęgniarka. Gdy prokurator w końcu opuszcza szpital, postanawia zamieszkać u Aynur i Adalet, chcąc ochronić kobiety przed groźnym wspólnikiem Hakana, który wciąż przebywa na wolności. W tym samym czasie Nana, lekceważąc rady Poyraza, udaje się na zakupy do niebezpiecznej okolicy, gdzie staje się celem napaści. Na szczęście Poyraz pojawia się w samą porę, by wyciągnąć ją z opresji i odprowadzić w bezpieczne miejsce. W posiadłości mężczyzny niespodziewanie zjawia się brat Cansel, który jest pod wielkim wrażeniem urody Nany i planuje zawalczyć o jej względy.

"Dziedzictwo" odc. 917 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja ta jest regularnie emitowana w popołudniowym pasmie telewizyjnym. Każdy kolejny epizod przybliża przebieg skomplikowanych relacji między postaciami. Warto sprawdzić harmonogram, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Premiera tej odsłony odbędzie się na antenie TVP1 już 13 maja 2026 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to historia, która przez lata przeszła ogromną metamorfozę, zmieniając nie tylko postacie, ale i dynamikę całej opowieści. Zaczynaliśmy od walki Seher o opiekę nad małym Yusufem, a obecnie obserwujemy zupełnie nowe wątki miłosne i dramatyczne zwroty akcji. Serial udowadnia, że nawet po stracie najbliższych można odnaleźć spokój u boku kogoś nowego, choć droga do szczęścia bywa kręta. Produkcja zyskała popularność dzięki obsadzie, która potrafi przyciągnąć uwagę na długie godziny. W serialu występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
