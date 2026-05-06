"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 917

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wiele gorzkich chwil, zmuszając bohaterów do konfrontacji z wyjątkowo trudną rzeczywistością. Poyraz podjął nagłą decyzję o zwolnieniu Nany ze stolarni, a jako główny powód wskazał jej rzekomy brak odpowiednich umiejętności zawodowych. Rozgoryczona kobieta nie miała innego wyjścia i powróciła do pracy w salonie u Cansel, gdzie ponownie doświadczyła bolesnego poniżania. W tym samym czasie Aynur całkowicie oddała się opiece nad Sinanem w szpitalu, jednak przez zaniedbanie własnych potrzeb doprowadziła swój organizm do nagłego osłabienia. Równie ciężko było u Ferita, który starał się naprawić relację z Ayse, lecz jego szczere chęci zostały przyćmione przez nawał pracy oraz perfidne manipulacje ze strony Deryi. Zobaczmy zatem, jak potoczą się te wszystkie skomplikowane losy w najbliższym czasie.

"Dziedzictwo" odc. 917 - streszczenie

Aynur bierze na siebie pełną odpowiedzialność za opiekę nad rannym Sinanem i nie pozwala, aby do jego sali wchodziła nawet pielęgniarka. Gdy prokurator w końcu opuszcza szpital, postanawia zamieszkać u Aynur i Adalet, chcąc ochronić kobiety przed groźnym wspólnikiem Hakana, który wciąż przebywa na wolności. W tym samym czasie Nana, lekceważąc rady Poyraza, udaje się na zakupy do niebezpiecznej okolicy, gdzie staje się celem napaści. Na szczęście Poyraz pojawia się w samą porę, by wyciągnąć ją z opresji i odprowadzić w bezpieczne miejsce. W posiadłości mężczyzny niespodziewanie zjawia się brat Cansel, który jest pod wielkim wrażeniem urody Nany i planuje zawalczyć o jej względy.

"Dziedzictwo" odc. 917 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja ta jest regularnie emitowana w popołudniowym pasmie telewizyjnym. Każdy kolejny epizod przybliża przebieg skomplikowanych relacji między postaciami. Warto sprawdzić harmonogram, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia Nany i Poyraza. Premiera tej odsłony odbędzie się na antenie TVP1 już 13 maja 2026 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to historia, która przez lata przeszła ogromną metamorfozę, zmieniając nie tylko postacie, ale i dynamikę całej opowieści. Zaczynaliśmy od walki Seher o opiekę nad małym Yusufem, a obecnie obserwujemy zupełnie nowe wątki miłosne i dramatyczne zwroty akcji. Serial udowadnia, że nawet po stracie najbliższych można odnaleźć spokój u boku kogoś nowego, choć droga do szczęścia bywa kręta. Produkcja zyskała popularność dzięki obsadzie, która potrafi przyciągnąć uwagę na długie godziny. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)