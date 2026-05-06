"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 867

Życie w Madrycie na początku ubiegłego wieku rzadko bywa spokojne, a ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" tylko to potwierdziły. Po tragicznej śmierci Martina zdruzgotana Casilda przespała niemal cały czas, co było bezpośrednim skutkiem przyjęcia silnych środków uspokajających. Servando, opłakując stratę bliskiej osoby, postanowił zorganizować przyjacielowi wyjątkowo wytworny pogrzeb. Felipe natomiast wręczył szefowi Silvii list od pułkownika Valverde, w którym ten prosił o jej ewakuację ze względu na niebezpieczeństwo ze strony Zavali. Podejrzliwy generał całkowicie stracił już zaufanie do żony i zaczął planować pozbycie się jej za pomocą trucizny. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 867 - streszczenie

Liberto staje się świadkiem intymnego momentu między Leonor a Inigo i obiecuje parze, że dochowa tajemnicy dotyczącej ich pocałunku. W tym samym czasie pułkownik Valverde martwi się o Silvię, gdyż jej przełożony lekceważy ostrzeżenia o zagrożeniu, jakie stanowi generał Zavala. Aby chronić kobietę, pułkownik postanawia samodzielnie interweniować w tej niebezpiecznej sprawie. Tymczasem Casilda, znajdująca się pod silnym wpływem środków uspokajających, spędza niemal cały czas na spaniu i wciąż nie ma pojęcia o śmierci Martina. Sytuacja komplikuje się również u Blanki, u której pojawia się niepokojące krwawienie. Stan bohaterki staje się na tyle poważny, że życie jej nienarodzonego dziecka znajduje się w dużym niebezpieczeństwie.

"Akacjowa 38" odc. 867 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców madryckiej kamienicy można regularnie śledzić na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej. Serial od dłuższego czasu utrzymuje stałe miejsce w ramówce, gromadząc przed odbiornikami osoby zainteresowane historiami z początku XX wieku. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Blanki i Casildy, warto włączyć telewizor w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja "Akacjowa 38" odc. 867 została zaplanowana na 13 maja 2026 roku w TVP1 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten kostiumowy hit przenosi nas prosto na ulice Madrytu, gdzie życie wyższych sfer nieustannie miesza się z losem ich służących. Telenowela zyskała ogromną popularność dzięki sprawnie prowadzonej fabule, w której nie brakuje romansów, skrywanych latami tajemnic oraz rodzinnych dramatów. Każdy kolejny odcinek pozwala lepiej poznać mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 i zrozumieć motywacje ich czasem kontrowersyjnych działań. Całość dopełniają piękne kostiumy oraz scenografia oddająca klimat południowej Europy sprzed lat. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)