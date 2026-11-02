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W poprzednim odcinku Marcin odkrył, że Olek w noc zaginięcia Sowińskiego pojechał taksówką prosto pod jego dom, dlatego ostrzegł brata, by nie wspominał o tym policji. Życie Kasi zamieniło się w prawdziwy koszmarem przez agresywnego Mariusza, który pod wpływem alkoholu dopuścił się brutalnego gwałtu. Choć Martyna była zazdrosna o Jakuba, ostatecznie spędziła z nim namiętną noc. W tym samym czasie Elżbieta zaczęła knuć spisek przeciwko Kamie, chcąc wykorzystać do tego celu oszpeconą przez fryzjerkę Lilkę. Czego teraz się spodziewać?
„M jak miłość” odcinek 1955 - streszczenie
Po nocy z Jakubem Martyna zwierzy się Agacie, a później ostrzeże Kamę przed niebezpiecznymi planami Elżbiety. Domańska nie odpuści i wciągnie w swoją grę Lilianę Kolender, która publicznie oskarży fryzjerkę o błąd i zażąda odszkodowania. Afera szybko trafi do sieci, przez co salon Chodakowskiej zacznie masowo tracić klientki. Jednocześnie Kasia po odnalezieniu zwłok Sowińskiego ucieknie z córką, podejrzewając, że to właśnie jej mąż stoi za morderstwem. Olek okłamie policję w sprawie swojej obecności pod domem ofiary, co sprawi, że Marcin zacznie drżeć o przyszłość brata.
„M jak miłość” odcinek 1955 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 1955. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to od lat najchętniej oglądany polski serial obyczajowy, emitowany na antenie TVP2 od 2000 roku. Fabuła koncentruje się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków z Grabiny oraz ich bliskich, których życie obfituje w miłosne uniesienia, zdrady i trudne wybory. Widzowie śledzą akcję toczącą się zarówno w sielskiej Grabinie, jak i w tętniącej życiem Warszawie czy Gródku, gdzie bohaterowie stawiają czoła codziennym problemom. Produkcja cieszy się ogromną sympatią za emocjonujące wątki i postaci, z którymi łatwo można się utożsamić. Dla wielu Polaków saga rodu Mostowiaków to symbol rodzinnych wartości, do którego chętnie powracają kolejne pokolenia. W serialu występują:
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
- Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
- Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
- Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
- Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)