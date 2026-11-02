W poprzednim odcinku Marcin odkrył, że Olek w noc zaginięcia Sowińskiego pojechał taksówką prosto pod jego dom, dlatego ostrzegł brata, by nie wspominał o tym policji. Życie Kasi zamieniło się w prawdziwy koszmarem przez agresywnego Mariusza, który pod wpływem alkoholu dopuścił się brutalnego gwałtu. Choć Martyna była zazdrosna o Jakuba, ostatecznie spędziła z nim namiętną noc. W tym samym czasie Elżbieta zaczęła knuć spisek przeciwko Kamie, chcąc wykorzystać do tego celu oszpeconą przez fryzjerkę Lilkę. Czego teraz się spodziewać?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„M jak miłość” odcinek 1955 - streszczenie

Po nocy z Jakubem Martyna zwierzy się Agacie, a później ostrzeże Kamę przed niebezpiecznymi planami Elżbiety. Domańska nie odpuści i wciągnie w swoją grę Lilianę Kolender, która publicznie oskarży fryzjerkę o błąd i zażąda odszkodowania. Afera szybko trafi do sieci, przez co salon Chodakowskiej zacznie masowo tracić klientki. Jednocześnie Kasia po odnalezieniu zwłok Sowińskiego ucieknie z córką, podejrzewając, że to właśnie jej mąż stoi za morderstwem. Olek okłamie policję w sprawie swojej obecności pod domem ofiary, co sprawi, że Marcin zacznie drżeć o przyszłość brata.

„M jak miłość” odcinek 1955 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 1955. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to od lat najchętniej oglądany polski serial obyczajowy, emitowany na antenie TVP2 od 2000 roku. Fabuła koncentruje się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków z Grabiny oraz ich bliskich, których życie obfituje w miłosne uniesienia, zdrady i trudne wybory. Widzowie śledzą akcję toczącą się zarówno w sielskiej Grabinie, jak i w tętniącej życiem Warszawie czy Gródku, gdzie bohaterowie stawiają czoła codziennym problemom. Produkcja cieszy się ogromną sympatią za emocjonujące wątki i postaci, z którymi łatwo można się utożsamić. Dla wielu Polaków saga rodu Mostowiaków to symbol rodzinnych wartości, do którego chętnie powracają kolejne pokolenia. W serialu występują:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)