Ostatnio w serialu Renata nie potrafiła zapanować nad zazdrością o Darię, co doprowadzało Marcina do coraz większej irytacji. Policjant w swojej pracy musiał zmierzyć się z uzależnionymi od alkoholu rodzicami Oskara, a po jednej z interwencji usłyszał bolesne wyznanie Darii o jej matce. Emil bezskutecznie starał się dowieść, że to Wilk stoi za atakiem na Adama, natomiast Lucyna odkryła zniknięcie tajemniczego gościa z Zacisznej. W międzyczasie Wanda, jako nowa przewodnicząca wspólnoty, zaczęła wyraźnie zbliżać się do Romana. A czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3437 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Wanda po wspólnej nocy z Romanem spróbuje go od siebie odsunąć, mimo że mężczyzna wyraźnie liczy na coś więcej. Seniorka o swoich dylematach opowie Żabci, która obieca nauczyć ją randkowania w XXI wieku, jednak Roman nie odpuści i nieproszony pojawi się na rodzinnym obiedzie. W tym samym czasie Wilk znów uprzykrzy życie Pyrkom i przyśle pod ich dom ciężarówkę mebli, które zamierza tam składować. Hubert spróbuje interweniować u Lucyny, by ta powstrzymała syna, ale kobieta nagle zacznie mieć problemy z sercem i to właśnie on, jako ratownik, będzie musiał jej pomóc. Trudne chwile przejdzie też Renata, która po powrocie do poradni otworzy się przed Damianem i opowie mu o rosnącym kryzysie w relacji z Marcinem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3437 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 3437. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20:00 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany od 2007 roku, który skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Wielowątkowa opowieść przedstawia codzienne życie sąsiadów i rodzin, którzy muszą radzić sobie z trudnymi decyzjami, kryzysami zawodowymi oraz skomplikowanymi uczuciami. Produkcja płynnie łączy wątki miłosne ze społecznymi, a czasem nawet kryminalnymi, dzięki czemu pozostaje bliska emocjom widzów. Bohaterowie różnych pokoleń stale szukają swojej drogi, mierząc się z życiowymi zakrętami i budując nowe relacje. Siłą tej opowieści są życiowe sytuacje, dzięki którym mieszkańcy Zacisznej stają się bliscy każdemu widzowi. W serialu występują:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)