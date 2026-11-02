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Ostatnio w serialu Renata nie potrafiła zapanować nad zazdrością o Darię, co doprowadzało Marcina do coraz większej irytacji. Policjant w swojej pracy musiał zmierzyć się z uzależnionymi od alkoholu rodzicami Oskara, a po jednej z interwencji usłyszał bolesne wyznanie Darii o jej matce. Emil bezskutecznie starał się dowieść, że to Wilk stoi za atakiem na Adama, natomiast Lucyna odkryła zniknięcie tajemniczego gościa z Zacisznej. W międzyczasie Wanda, jako nowa przewodnicząca wspólnoty, zaczęła wyraźnie zbliżać się do Romana. A czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3437 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Wanda po wspólnej nocy z Romanem spróbuje go od siebie odsunąć, mimo że mężczyzna wyraźnie liczy na coś więcej. Seniorka o swoich dylematach opowie Żabci, która obieca nauczyć ją randkowania w XXI wieku, jednak Roman nie odpuści i nieproszony pojawi się na rodzinnym obiedzie. W tym samym czasie Wilk znów uprzykrzy życie Pyrkom i przyśle pod ich dom ciężarówkę mebli, które zamierza tam składować. Hubert spróbuje interweniować u Lucyny, by ta powstrzymała syna, ale kobieta nagle zacznie mieć problemy z sercem i to właśnie on, jako ratownik, będzie musiał jej pomóc. Trudne chwile przejdzie też Renata, która po powrocie do poradni otworzy się przed Damianem i opowie mu o rosnącym kryzysie w relacji z Marcinem.
„Barwy szczęścia” odcinek 3437 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 3437. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20:00 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany od 2007 roku, który skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Wielowątkowa opowieść przedstawia codzienne życie sąsiadów i rodzin, którzy muszą radzić sobie z trudnymi decyzjami, kryzysami zawodowymi oraz skomplikowanymi uczuciami. Produkcja płynnie łączy wątki miłosne ze społecznymi, a czasem nawet kryminalnymi, dzięki czemu pozostaje bliska emocjom widzów. Bohaterowie różnych pokoleń stale szukają swojej drogi, mierząc się z życiowymi zakrętami i budując nowe relacje. Siłą tej opowieści są życiowe sytuacje, dzięki którym mieszkańcy Zacisznej stają się bliscy każdemu widzowi. W serialu występują:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)