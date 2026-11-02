„Barwy szczęścia”: streszczenie odcinka 3437

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 7:41

W 3437. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Wilk posunie się do kolejnej podłości i spróbuje zamienić dom Pyrków w swój prywatny magazyn. Podczas ostrego sporu Lucyna nagle źle się poczuje, co zmusi Huberta do podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej. Tymczasem narastający kryzys w związku Renaty sprawi, że kobieta zacznie szukać wsparcia i szczerze zwierzy się Damianowi.

Ostatnio w serialu Renata nie potrafiła zapanować nad zazdrością o Darię, co doprowadzało Marcina do coraz większej irytacji. Policjant w swojej pracy musiał zmierzyć się z uzależnionymi od alkoholu rodzicami Oskara, a po jednej z interwencji usłyszał bolesne wyznanie Darii o jej matce. Emil bezskutecznie starał się dowieść, że to Wilk stoi za atakiem na Adama, natomiast Lucyna odkryła zniknięcie tajemniczego gościa z Zacisznej. W międzyczasie Wanda, jako nowa przewodnicząca wspólnoty, zaczęła wyraźnie zbliżać się do Romana. A czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3437 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Wanda po wspólnej nocy z Romanem spróbuje go od siebie odsunąć, mimo że mężczyzna wyraźnie liczy na coś więcej. Seniorka o swoich dylematach opowie Żabci, która obieca nauczyć ją randkowania w XXI wieku, jednak Roman nie odpuści i nieproszony pojawi się na rodzinnym obiedzie. W tym samym czasie Wilk znów uprzykrzy życie Pyrkom i przyśle pod ich dom ciężarówkę mebli, które zamierza tam składować. Hubert spróbuje interweniować u Lucyny, by ta powstrzymała syna, ale kobieta nagle zacznie mieć problemy z sercem i to właśnie on, jako ratownik, będzie musiał jej pomóc. Trudne chwile przejdzie też Renata, która po powrocie do poradni otworzy się przed Damianem i opowie mu o rosnącym kryzysie w relacji z Marcinem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3437 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 3437. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20:00 na antenie TVP2.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany od 2007 roku, który skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Wielowątkowa opowieść przedstawia codzienne życie sąsiadów i rodzin, którzy muszą radzić sobie z trudnymi decyzjami, kryzysami zawodowymi oraz skomplikowanymi uczuciami. Produkcja płynnie łączy wątki miłosne ze społecznymi, a czasem nawet kryminalnymi, dzięki czemu pozostaje bliska emocjom widzów. Bohaterowie różnych pokoleń stale szukają swojej drogi, mierząc się z życiowymi zakrętami i budując nowe relacje. Siłą tej opowieści są życiowe sytuacje, dzięki którym mieszkańcy Zacisznej stają się bliscy każdemu widzowi. W serialu występują:

  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
  • Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
  • Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
  • Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
Hubert ratuje Lucynę, która leży nieprzytomna na chodniku. O dramatycznych scenach w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
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