W poprzednim odcinku Derya zostawiła Cemilowi list pożegnalny i opuściła dom. Gdy Cemil i Emir odkryli, że zniknęła, próbowali zrozumieć, co ją do tego skłoniło. Cihan miał pretensje do matki i wypomniał jej aferę z Beyzą. Sila powiedziała Enginowi, że znalazła dodatkową pracę. Nieobecność Deryi coraz bardziej niepokoi Cemila.

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„Panna młoda” odcinek 214 - streszczenie

Beyza wpadnie w szał i rzuci butem w Mine. Cihan i Hancer spędzą czas u Ishana i Hasibe, gdzie wspólnie będą lepić pierogi. Oboje spróbują choć na chwilę zapomnieć o narastających konfliktach. Beyza zwróci się do Sinem z prośbą, by wstawiła się za nią u Cihana. Liczy na to, że dzięki jej pomocy odzyska jego przychylność. Tymczasem Cemil będzie coraz bardziej martwił się o Deryę, a Engin napisze do Sili list z przeprosinami, robiąc pierwszy krok ku zgodzie.

„Panna młoda” odcinek 214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

214. odcinek serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje 3 października 2026 roku o godzinie 17:15. Tego dnia Beyza straci panowanie nad sobą, a Engin spróbuje przeprosić Silę.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. By zdobyć pieniądze na jego leczenie, dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder uznała Hancer za idealną kandydatkę na żonę dla syna, ale po narodzinach wnuka planowała ją odesłać. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, a mężczyzna jest gotów stanąć w obronie ukochanej. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin