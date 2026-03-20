Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Nana, po odzyskaniu pieniędzy od Vedata i zakupieniu leków dla Yusufa, niestety wpadła prosto w pułapkę zastawioną przez Szakala. Ich plan ucieczki za granicę zakończył się fiaskiem, gdy zostali zamknięci w ciężarówce i przekazani wrogowi. W międzyczasie Feritowi, z małą pomocą Aynur, udało się skutecznie zmylić Ayse, która zastała tylko puste mieszkanie. Niestety, to nie koniec dramatycznych wydarzeń, ponieważ Doga, wracając potajemnie po swoją ulubioną zabawkę, została potrącona przez samochód. Co przyniesie kolejny odcinek po tak intensywnym finale?

"Dziedzictwo" odc. 871 - streszczenie

Doga zostaje przewieziona do szpitala, jednak na szczęście okazuje się, że jej obrażenia nie zagrażają życiu. Zbiegiem okoliczności w tej samej placówce przebywa Ayse, która z podsłuchanej rozmowy pielęgniarek dowiaduje się o obecności swojej córki i niedługo potem udaje jej się ją odnaleźć. W międzyczasie Nana i Yusuf toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, uciekając przed depczącym im po piętach Szakalem. Kiedy wydaje się, że nie ma już dla nich nadziei, z pomocą przychodzi im Poyraz - szlachetny mężczyzna, który ma skłonność do wpadania w kłopoty i właśnie wyszedł z więzienia po niesłusznym wyroku. Choć Poyraz doprowadza ich w bezpieczne miejsce, nieufna Nana każe mu odejść i sama z Yusufem szuka kryjówki, jednak on nie zamierza zostawić ich bez ochrony.

"Dziedzictwo" odc. 871 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckich seriali z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji odcinek "Dziedzictwa". Nadchodzące wydarzenia przyniosą wiele niespodziewanych zwrotów akcji i dramatycznych momentów, które na długo zapadną w pamięć. Wszyscy, którzy wiernie śledzą tę wciągającą historię, z pewnością chcą wiedzieć, kiedy będą mogli obejrzeć premierowy epizod. Emisja 871. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im niezapomnianą mieszankę miłości, rodzinnych intryg i głębokich wzruszeń. Choć historia rozpoczynała się od losów Seher i Yamana, połączonych opieką nad małym Yusufem, fabuła z czasem ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i dramatyczne zwroty akcji. Po tragicznych wydarzeniach i zmianach w obsadzie, serial wciąż potrafi zaskakiwać, skupiając się na losach kolejnych bohaterów, takich jak Nana i Poyraz. To produkcja pełna emocji, która nie pozwala widzom na nudę. W serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)